Torino: sul Po il battello elettrico a forma di Giandujotto

Torino insiste sul mini traghetto per navigare sul Po in elettrico. Andato a vuoto il primo bando, bocciate le proposte del cantiere tedesco Ampership e dei norvegesi Hydrolift Smart City Ferries (ma i cantieri italiani?). C’è tempo fino al 21 maggio per presentare proposte.

A disposizione ci sono 4,5 milioni, ma per la consegna di due barche mentre per una sola unità l’importo a base di gara supera di poco i 2 milioni. Sono fondi Pnrr per il “piano di rilancio della navigazione fluviale del Po”.

Un’idea di cui abbiamo scritto nel lontano 2017 dopo il naufragio dei battelli termici Valentino e Valentina (leggi qui) e rilanciata nel 2018 (leggi qui). Sono passati quasi sette anni, ci si è scontrati pure con la contrarietà dei canoisti alle barche elettriche sul fiume, e siamo ancora al punto di partenza.

Le società che parteciperanno al bando del Comune di Torino dovranno seguire le indicazioni del progetto firmato dalla società di Trieste: Meccano Engineering.

Vediamo più nel dettaglio il progetto utilizzando la descrizione dei progettisti. Iniziamo dal design: “Gli accorgimenti cromatici sono chiaramente ispirati al leggendario cioccolatino torinese a forma di lingotto, il Giandujotto. Un design moderno e futuristico che permette alla nave di passare sotto i quattro ponti lungo le rotte stabilite e permette ai passeggeri di ammirare tutte le bellezze della città“.

Dimensioni e velocità del battello

La velocità massima di 9 nodi, quella di crociera si ferma a 8, si lega all’idea di una navigazione turistica dove la velocità deve essere bassa. Serve lentezza per ammirare gli scorci storici e naturali della città. Sinonimo anche di consumi ridotti e ampia autonomia.

Vediamo gli altri dati sul battello. “Imbarcazione in lega leggera con lunghezza fuori tutto di 16,5 metri e una larghezza massima di 5,6. Ospiterà 38 passeggeri (più uno a mobilità ridotta) e due membri dell’equipaggio“.

L’alimentazione è da garantire attraverso due gruppi batterie da 130 kWh. La potenza massima disponibile per la ricarica elettrica è di 140 kW. Sui tempi di ricarica: tempo massimo di ricarica completa 6 ore; tempo massimo di ricarica veloce 40 minuti.

Vediamo i tempi di percorrenza massimo tra la darsena, l’attracco dei Murazzi ed il ritorno alla darsena (prevedendo fermate intermedie a Borgo Medioevale, Italia ’61, Vallere) è di 2 ore.

Le specifiche delle colonnine di ricarica

Un’altra specifica sulla ricarica: fornitura e posa in opera di 2 colonnine di ricarica elettrica smontabili (una in corrispondenza della darsena ed una in corrispondenza dei Murazzi).

Inoltre “All’interno del box di ricarica dovranno essere predisposte due prese per connettori in DC di tipo standard CCS2, (uno per gruppo di batterie) con una ricarica rapida minima di 70 kW“.

Non abbiamo trovato le specifiche sul motore elettrico, riportiamo cosa riporta il bando: “L’imbarcazione dovrà essere dotata di propulsione completamente elettrica a due linee d’assi ciascuno costituita da motore di propulsione connesso tramite linea d’asse ad elica a passo fisso“.

La sfida dei cantieri è la conformità ai requisiti tecnici, non valutata positivamente nel caso di Ampereship, l’unica offerta in gara dopo l’esclusione del norvegesi di Hydrolift Smart City Ferries.

Non solo turismo a Torino, anche ricerca scientifica sulla qualità dell’acqua

Nel testo pubblicato da Meccano Engineering si allargano le funzioni del battello. Non solo turistico, ma “questa innovativa imbarcazione può essere dotata di dispositivi intelligenti, che raccolgono dati e informazioni sulla qualità dell’acqua e dell’ambiente fluviale durante la navigazione, consentendo ai passeggeri di vivere un’esperienza davvero immersiva sul fiume, sia turistica che scientifica“.

Il Comune di Torino punta sul “sistema fiume”, costituito dal River Center, dagli ormeggi, dalla darsena e dalle nuove imbarcazioni. Un Living Lab, traduciamo con laboratorio aperto, lungo il fiume. “Un luogo ideale di sperimentazione e innovazione su tematiche legate alla cambiamenti climatici, transizione ecologica e risorse idriche nel loro complesso. Un sistema che sarà messo a disposizione di enti di ricerca, università, associazioni e soggetti privati ​​per sperimentare tecnologie e applicazioni legate alla sostenibilità dell’ecosistema fluviale”.

Tutto bene, intenzioni lodevoli ma con la speranza che il bando questa volta non va da a vuoto, si varino entrambe le imbarcazioni senza aspettare sei anni come nel progetto precedente.

CLICCA SUL LINK PER SCARICARE IL BANDO

