Traghetti elettrici a Torino per navigare sul Po e sul lago d’ Iseo. Crescono le amministrazioni che scelgono il full electric per il trasporto passeggeri. A Torino è aperto un bando del Comune, ad Iseo due traghetti elettro- solari saranno costruiti dal cantiere tedesco Stralsunder Ostseestaal.

Traghetti elettrici / A Torino bando per barche e colonnine

C’è stata pure l’opposizione dei canottieri contro le barche, quindi pure le elettriche, sul Po (leggi qui). Ma ora si cambia a Torino. Grazie ai fondi del Pnrr il Comune ha messo a bando oltre quattro milioni di euro, si partecipa entro il 14 novembre, per una barca full electric (compreso il sistema di ricarica) più un’ulteriore imbarcazione opzionale. L’obiettivo è “la navigazione turistica sul fiume Po nel tratto a monte della Diga Michelotti“, le colonnine di ricarica si installeranno nella nuova Darsena sul Po, nella sponda destra a monte della passerella Maratona ed ai Murazzi. Un intervento necessario anche per capire la capacità dei cantieri italiani nella costruzione di un traghetto turistico. Al momento conosciamo gli ebus di Gardasolar (leggi qui). Vediamo le specifiche richieste dal bando comunale: numero minimo di 38 passeggeri e fino a un massimo di 58.

Due pacchi batteria da 130 kWh

La velocità di crociera minima garantita contro corrente è di 4 nodi mentre in acqua tranquilla devono essere 9 nodi. La capacità minima delle batterie: due gruppi da 130 kWh ciascuno.

La lunghezza massima 16,50 metri e la larghezza 5,60. La potenza massima per la ricarica elettrica: 140 kW (tempo massimo di ricarica completa 6 ore mente 40 minuti in modalità fast). Il tempo di percorrenza massimo tra la darsena, l’attracco dei Murazzi ed il ritorno alla darsena (prevedendo fermate intermedie a Borgo Medioevale, Italia ’61, Vallere) non oltre due ore. Per saperne di più il link al bando.

Al Lago d’ Iseo i traghetti elettro-solari tedeschi con 140 passeggeri

La Stralsunder Ostseestaal GmbH & Co. KG come abbiamo già documentato ha vinto il bando dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, di Sarnico in provincia di Bergamo), per costruire due traghetti elettrico-solari (leggi qui).

Il contratto è stato firmato in questi giorni e l’azienda ci informa sulle caratteristiche delle imbarcazioni: “Progettati come catamarani hanno una lunghezza di oltre 26 metri. A bordo potranno essere trasportate fino a 140 persone e sei biciclette. Opereranno su diverse rotte lacustri, tra cui quella per l’isola di Monte Isola“. “Con il progetto Iseo iniziamo ad entrare nel mercato italiano“, sottolinea Ingo Schillinger, responsabile delle vendite di Ampereship (il marchio del gruppo). Negli ultimi due anni, Ostseestaal ha costruito e consegnato tre traghetti solari elettrici identici per il Lago di Zurigo in Svizzera. “In Europa c’è una notevole domanda di rinnovamento della flotta invecchiata con nuove imbarcazioni interni efficienti e prive di emissioni“.

Traghetti elettrici / Motori da 200 kw e batterie da 800 kWh, ricarica anche con i pannelli

I traghetti di Iseo sono equipaggiati con due motori elettrici da 100 kW ciascuno. L’energia è fornita da due batterie con una capacità totale di circa 800 kWh. Vengono caricate sia da terra che durante la navigazione attraverso pannelli solari.

Tre quarti della superficie del ponte sono coperti da moduli fotovoltaici con una potenza totale di circa 11 kWp. Il catamarano è progettato per una velocità di servizio di 17 km/h (circa 9 nodi), ma può raggiungere una velocità di punta di 19 km/h. L’inizio della costruzione è previsto per l’inizio del 2024, con la consegna prevista alla fine dello stesso anno.

Se in Italia sull’elettrico si va piano in Germania questo gruppo costruite finora un totale di 17 imbarcazioni solari per diverse applicazioni.