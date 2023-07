Incentivo Torqeedo: 300 euro per passare all’elettrico in barca

Se l’incentivo statale naviga senza approdo nel porto delle nebbie della politica italiana, pur con una legge e relativa copertura finanziaria, ci pensa Torqeedo a garantire un bonus di 300 euro ai diportisti per passare all’elettrico..

L’appello: “Sostituite i vecchi motori termici con gli elettrici”

L’azienda tedesca nativa elettrica, come Tesla ma acquisita dalla multinazionale Deutz, fa un appello ai diportisti: “Sostituite i vecchi motori a combustione con i fuoribordo elettrici della serie Travel nell’ambito della campagna Time for a Change“.

Il progetto coltiva l’ambizioso obiettivo di “eliminare gradualmente i piccoli fuoribordo alimentati a combustibili fossili, che inquinano l’aria e l’acqua“.

Ma oltre le parole c’è anche l’offerta economica: “Per accelerare la transizione verso una nautica più sostenibile, l’azienda offre un rimborso di 300 euro sui motori Travel 1103 e 603 per un periodo di tempo limitato (fino al 31 agosto Ndr)“.

Incentivo Torqeedo per motori da 3 CV equivalenti

I motori elettrici Travel “alimentano derive, daysailer e gommoni con un massimo di tre cavalli equivalenti e un’autonomia fino a 74 chilometri, a seconda della velocità“.

Vediamo le altre caratteristiche: “Sono facili da usare, dotati di una batteria al litio integrata, un computer di bordo con GPS e un caricatore di rete. È inoltre disponibile una suite completa di accessori, tra cui caricatori solari, batterie di ricambio e una app per smartphone“.

“Oggi, i Travel sono comuni nella maggior parte dei porti turistici perché sono leggeri, affidabili, a bassa manutenzione e facili da usare. Spesso è stata la prima esperienza di un diportista con la mobilità elettrica, molto prima che guidasse un’auto elettrica“. Parole di Fabian Bez, CEO di Torqeedo GmbH. A questo link la scheda tecnica e il prezzo (rispettivamente 1700 e 2300 euro per 603 e 1103 Travel) con l’incentivo che l’azienda definisce rimborso/cashback.

Nautica, la Cenerentola dei sostegni pubblici

La promozione di Torqeedo ci offre l’occasione per ricordare come giustamente sono stati messi a disposizione dei cittadini centinaia di milioni per cambiare propulsione. Contribuiti per e-bike e monopattini, un click day con bonus preso da 614mila persone, cargo bike, scooter, moto, quadricicli e auto.

Zero euro per le barche o i motori marini. Risorse rimaste annuncio. Eppure abbiamo una costa lunghissima dove si affacciano milioni di cittadini che respirano i fumi inquinanti dei motori termici, abbiamo grandi laghi dove si fa il pieno di turisti, abbiamo Venezia con i suoi 30 milioni di visitatori e decine di migliaia di cittadini che si muovono su acqua, in compagnia della puzza orribile (per non parlare delle conseguenze sanitarie) dei vaporetti. Una oggettiva discriminazione, soprattutto per un Paese indietro su questo fronte.

