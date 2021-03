Torqeedo: Travel 603 per canoe, tender e piccole barche a vela

Travel 603 è l’ultimo arrivato della famiglia Torqeedo. Un fuoribordo portatile, quindi per più barche. Il più leggero della sua classe: pesa 15,5 kg (34 libbre), batteria compresa.

Travel 603: equivalente ai 2 CV, destinato a tender, canoe, piccole vele

Il marchio tedesco sta puntando sui fuoribordo potenti (leggi qui), ma non dimentica i piccoli che danno soddisfazioni in termini di vendita. Il nuovo Travel 603 allarga l’offerta in un segmento interessante. Il motore annuncia l’azienda è “un 2 CV equivalenti, a trasmissione diretta e albero corto. Il più leggero nella sua classe di potenza“. A chi è destinato? Viene considerata la propulsione elettrica ideale “per piccole barche a vela da regata, tender, pescherecci leggeri d’acqua dolce e canoe fino a una tonnellata“.

Batteria integrata con 5 ore di autonomia, sostituibile con la riserva

Anche il Travel 603 come il Travel 1103 è prodotto in Germania e la batteria agli ioni di litio è integrata al motore. Dall’azienda tedesca sottolineano il dato sulla sicurezza: “Garantisce alte prestazioni con i 500 Wh e vanta celle di sicurezza in acciaio saldate individualmente con il sistema a 5 stadi di sicurezza di Torqeedo“.

L’autonomia? “A basse velocità è possibile navigare per più di 5 ore e mezza con una singola carica della batteria e questa può essere sostituita rapidamente e facilmente con una di riserva completamente carica per estendere l’autonomia operativa“. Significa che si può contare su 10 ore di navigazione. Un altro dato interessante: “La batteria galleggia anche sull’acqua in caso di caduta accidentale in mare“.

Travel 603 è predisposto per la ricarica solare, anche in navigazione

Sul fronte tecnologico il motore ha integrato un computer con GPS. In questo modo è possibile avere letture istantanee sullo stato di carica della batteria e “altre informazioni relative alla sicurezza“. Inoltre si può scaricare “l’app mobile TorqTrac di Torqeedo, per visualizzare tutte le informazioni sullo smartphone o tablet Apple o Android“.

Il Travel 603 viene fornito con un caricabatterie plug-in oppure è possibile ricaricare direttamente dall’alimentazione a 12 o 24 volt dell’imbarcazione. La ricarica solare è semplice: in ogni batteria da viaggio è integrato un regolatore di carica solare. Si può ricaricare anche in navigazione. Un accessorio interessante è l’opzione dell’acceleratore a distanza ovvero “si può azionare il motore dalla postazione del timone anziché dal braccio fuoribordo“.

Ralf Plieninger, Ceo di Torqeedo: “Rendere facile l’uso dei motori elettrici”

“Il nostro obiettivo nell’introdurre il Travel 603 è quello di rendere più facile per i diportisti scoprire i vantaggi unici di una propulsione elettrica pulita ed ecologica per le imbarcazioni più piccole. Non c’è niente come l’esperienza di planare silenziosamente attraverso l’acqua senza odori o fumi di scarico“. Parole di Ralf Plieninger, amministratore delegato di Torqeedo.

