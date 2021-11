Fuoribordo Torqeedo da 3 a 12 kW per vela, barche, gommoni

Nuova linea di pod e fuoribordo elettrici per Torqeedo, con tre potenze diverse: 3, 6 e 12 kW. Presentati a Metstrade, la fiera specialistica olandese.

L’aggiornamento completo della linea dei motori cruise con un aumento della potenza, ma non del peso. Lo sottolineano dall’azienda con l’amministratore delegato Ralf Plieninger: “Maggiore potenza non significa più peso, i motori cruise sono ancora i fuoribordo elettrici più leggeri nelle loro classi di potenza“.

I prezzi: da 4.000 a 10.000 euro

Altre innovazioni? “I nuovi motori hanno un design completamente rielaborato. Si è migliorata l’efficienza termica con un pilone in alluminio ancora più robusto e un’aletta integrata, nuovi ingranaggi elicoidali e si è migliorata anche la funzionalità del timone“.

Il prezzo consigliato per il Cruise 3.0 è di 3999 euro, per il Cruise 6.0 servono 4599 euro e infine il Cruise 12.0 si vende a 9599 euro.

Cruise 12 per barche fino a 12 tonnellate

Il nuovo cruise 12.0 con TorqLink (un protocollo di comunicazione) viene indicato come adatto per imbarcazioni dislocanti fino a 12 tonnellate o per piccole barche plananti. Pesa 60 kg, mentre la versione Fixed Pod scende a 34 kg, entrambi secondo Torqeedo sono equivalenti a motori termici da 25 Cv.

Si annuncia per il 2022 il cruise 6.0 (con TorqLink), riprogettato e con una potenza annunciata da 9,9 Cv equivalenti e offre una spinta per imbarcazioni dislocanti fino a 5 tonnellate o gommoni plananti. Il peso del fuoribordo Cruise 6.0 è sotto i 70 kg, compresi batteria e acceleratore.

Se si necessità di maggiore autonomia per i motori Torqeedo, l’azienda sostiene che “fino a otto batterie Power 48-5000 possono essere collegate al sistema di propulsione Cruise, estendendo l’autonomia fino a 200 km“.

Il cruise 3.0 per piccole barche a vela

Il nuovo cruise 3.0 è un sistema di propulsione equivalente a 6 cavalli indicato per barche a vela fino a 30 piedi o scafi dislocanti fino a 3 tonnellate. Funziona a 24 volt ed è possibile “una facile integrazione fino a sedici batterie agli ioni di litio Power 24-3500“.

Un altro annuncio riguarda i motori più grandi della casa tedesca: “Torqeedo, ZF ed Excess Catamarans hanno lavorato insieme per dare vita alla prima installazione dei nuovi saildrive Deep Blue da 50 kW in un catamarano Excess 15“.

Lo abbiamo visto e visitato durante la manifestazione organizzata da Aqua a Saint Tropez (leggi qui). L‘E’Lab, questo il nome del progetto, è stato nominato nella categoria “Collaborative solution between boat or superyacht builder and its supply chain partner”.

Un premio “dedicato ai costruttori di barche e ai partner della catena di approvvigionamento che hanno collaborato a partire dalla fase concettuale per sviluppare una soluzione innovativa e che migliora l’efficienza“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—