In Svizzera il traghetto elettrico ha trasportato 50mila passeggeri

Trasporto pubblico in acqua con l’elettrico? E’ realtà. La conferma arriva dai numeri offerti dalla Società Navigazione del Lago di Lugano, in Svizzera. Con Ceresio 1931, battello di linea convertito alla batteria, si sono trasportati 48.797 passeggeri (dal varo nel 2021), oltre 9mila chilometri percorsi e un’economia di 16 tonnellate di Co2. E continua il retrofit della flotta.

In Canton Ticino si lavora al nuovo traghetto elettrico

In Svizzera invece di rottamare i battelli storici, con un costo notevole in termini economici e ambientali, si ridà vita a imbarcazioni che superano i 90 anni. E’ la storia di Ceresio 1931 (leggi qui) che dalla Svizzera rendicontano: “Fino ad oggi dalla MNE Ceresio 1931, il primo battello di linea a ricarica rapida della Svizzera: 48.797 passeggeri trasportati dal varo dello scorso 2021; oltre 9mila chilometri percorsi e un’economia di 16 tonnellate di Co2, non immesse nell’ambiente”.

Questi i numeri forniti dalla Società Navigazione del Lago di Lugano che visti i risultati continua con il Progetto Venti35 “sulla rotta dell’efficientamento energetico della flotta”. L’obiettivo è convertire all’elettrico tutta la flotta entro il 2035. Un investimento L’investimento è di 25 milioni di franchi e si stima di arrivare all’ammortamento in circa 30 anni. Interessante il modello da economia circolare: le batterie dopo i primi 9 anni potranno essere riutilizzare in altri impieghi.

Al lavoro per una stazione di ricarica fast per i battelli

Attualmente è in fase di studio il retrofitting di un’ulteriore imbarcazione già in forza alla flotta di SNL, mentre a partire da ottobre prenderanno il via i lavori nel debarcadero di Lugano Centrale per la realizzazione della prima stazione di ricarica rapida per battelli del Canton Ticino, che saranno effettuati con la collaborazione di AIL, Energy Partner del Progetto Venti35. Al momento non abbiamo dettagli tecnici, ma sono interessanti per capire come funziona l’alimentazione di traghetti passeggeri.

Partnership con gruppo Zurich, in qualità sustainability partner. Questo l’annuncio dal Canton Ticino. “Zurich condivide con SNL l’impegno in un progetto valutato pionieristico, sia in termini di impatto ambientale, sia per quanto riguarda la responsabilità sociale verso le nuove e future generazioni, consapevole dell’unicità e del valore di una risorsa preziosa come il lago“.

VIDEO: Il traghetto elettrico norvegese

Carlo Maria Acquistapace, direttore Commerciale di SNL: “Le cifre ci danno la misura del cambiamento epocale che sta vivendo la navigazione in Canton Ticino e del concreto apporto in tema di qualità e standard ambientali. SNL è orgogliosa di condividere con Zurich una visione e una rotta per il raggiungimento di questi obiettivi”. Per Samuele Donnini, responsabile Regione di mercato Sud Zurich Svizzera, c’è un altro punto cui prestare attenzione: “Grazie a questo progetto il Ticino può posizionarsi non solo come regione turistica, ma ancora una volta come polo di ricerca e sviluppo”.

Insomma al di fuori dei nostri confini – dalla Francia alla Germania senza dimenticare i paesi nordici e l’Olanda – il trasporto acqueo è elettrico. Qui in Italia assistiamo a situazioni paradossali con operatori economici che devono salire sulle barricate per farsi sentire (leggi qui).

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –