Venezia, E-concept contro Comune su colonnine: “Solo ostacoli”

L’impegno del Comune di Venezia e del sindaco Luigi Brugnaro per la nautica elettrica, quindi per ridurre l’inquinamento atmosferico, è tutta una burla. Dopo l’operatore turistico lo dice anche E-concept. L’azienda di colonnine per la nautica, fondata da Claudio Ianelli e Francesco Pannoli. Che dopo quattro anni di promesse si scaglia senza se e senza ma contro l’amministrazione con un post sui social che pubblichiamo integralmente.

Il j’accuse sui social: “A Venezia si può navigare tranquillamente in elettrico”

“Quella in foto è una piccola imbarcazione privata, acquistata e elettrificata con meno di 3mila euro. Una barchetta così di 4,5 metri è più che sufficiente a consentire di navigare per i canali veneziani e spostarsi in città alle velocità consentite. Quella dell’immagine si sta ricaricando ad una nostra infrastruttura pubblica durante una breve sosta per consentire al proprietario di recarsi al supermercato a fare la spesa. Come per le automobili, è la disponibilità di una rete di stazioni di ricarica pubblica che consentirebbe agli utenti, sia privati che aziende, di affrontare il cambiamento elettrico“. Questa l’introduzione che conferma, con un esempio concreto, la possibilità di navigare in elettrico a Venezia.

L’impresa per sviluppare il sistema di ricarica, ma il Comune “è sordo”

In elettrico si può, magari non si riesce a rispondere a tutte le esigenze ma è possibile contribuire in modo significativo a ripulire l’aria dal veleno dei motori termici, e Claudio con Francesco ci credono. Ci hanno investito: “Da ormai quattro anni la nostra iniziativa e-dock, nata volutamente a Venezia, cerca e invita ad un dialogo costruttivo con il @comunevenezia, purtroppo rivelatasi deliberatamente sordo poiché non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

Più nel dettaglio. “Infatti, sia nel 2021 che nel 2022 l’attuale @luigibrugnaro e @simone.venturini_ (sindaco e assessore comunale Ndr) parteciparono alla nostra conferenza stampa presso il Salone Nautico Venezia elogiando il nostro progetto e annunciando l’inizio di un cambiamento. Anche l’azienda pubblica Gruppo Veritas è sempre stata una nostra sostenitrice fin dall’inizio, vedendo nel progetto e-dock una soluzione idonea a favorire la progressiva conversione elettrica delle loro imbarcazioni, ci ha concesso la disponibilità di 10 approdi da poter installare a spese nostre come stazioni di ricarica pubblica“.

L’amministrazione? “Non ha mai offerto una vera collaborazione”

Sembrerebbe bene , ma “il Comune di Venezia, dopo una serie di rimbalzi, nel momento di prendere una decisione, ha solo avanzato problemi e impedimenti senza mai offrire una collaborazione attiva per arrivare ad una soluzione condivisa. Auspichiamo quindi che l’amministrazione Pubblica di una città autoproclamatasi Capitale mondiale della Sostenibilità cominci seriamente a operare le scelte (regolamenti e incentivi) per consentire l’avvio dell’elettrificazione anche del settore nautico!“.

Non mancano i commenti come quelli di Gianni Darai che commenta: “Come detto non c’ è peggior sordo di chi non vuole sentire. Una vergogna per un Comune che della eco sostenibilita’ ha fatto una bandiera“. Non è da meno Marco Capovilla del gruppo Facebook Venezia Pulita e protagonista di altri progetti per una maggiore sostenibilità della città.

In laguna c’è un muro di gomma

E sono due le imprese che chiedono conto al Comune e al sindaco Brugnaro, ed erano mille in barca a chiedere nel 2021 aria respirabile e misure contro il moto ondoso. Era uno ma determinato, il musicista Fabio Mozzatto, che ha bussato in procura per chiedere interventi contro l’inquinamento atmosferico.

Tante azioni ma oltre a operazioni mediatiche come la dichiarazione di capitale della sostenibilità, ma quando mai ci viene da dire, c’è qualcosa che non torna. Si è fatto subito il distributore di idrogeno Eni (leggi qui), si acquistano gli autobus elettrici ma non si vedono barche (il grosso della mobilità cittadina) a emissioni ridotte in acque e progetti in tal senso e direzione. Come lamentano imprenditori e cittadini.

– Iscriviti gratuitamente a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –