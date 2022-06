In tutta Italia i veicoli elettrici circolano liberamente nella Ztl, a Venezia si viene multati. Colmo dei colmi nella zona a traffico limitato dello stesso Comune, ma in terraferma, auto e moto elettriche hanno ingresso libero. Ma non è finita qui: ieri oltre la multa gli operatori sono stati cacciati via.

Una beffa per gli imprenditori responsabili che hanno investito in barche elettriche per non aggravare la già pessima qualità dell’aria della Laguna. Eppure non si fa niente o quasi contro il far west dei limiti di velocità che provocano il moto ondoso.

A Venezia in Ztl multano le barche elettriche e non quelle inquinanti

Fioccano le multe per chi naviga con barche ecologiche nella Ztl. “Sto facendo collezione, abbiamo dato mandato ad un avvocato per trovare una soluzione e poter così lavorare“. Altri operatori dicono “le multe non vengono pagate perché si tratta di un regolamento vecchio“.

L’imprenditore: “Ne ho prese più d’una, ora presento ricorso”

Ecco cosa ci raccontano dalla società AQA : “Abbiamo preso le barche elettriche e abbiamo preso le multe. Sono 170 euro a botta. In tutta Italia le auto elettriche entrano in Ztl così pensavamo e speravamo anche a Venezia“. Non è andata così nonostante la dichiarazione di città capitale della sostenibilità e mille altre iniziative di comunicazione. Un paradosso in una città con forti problemi ambientali. Ma non è finita qui: “Ieri (7 giugno ndr) oltre ad aver preso l’ennesima multa, siamo trattati a malo modo e cacciati da Canal Grande”. Questo dopo un Salone nautico dove si è intonato un inno alla sostenibilità. La realtà è un’altra con la polizia municipale che ferma, blocca e multa.

L’assurdità di questa situazione è evidente. Lo sottolineano bene gli imprenditori coinvolti: “Il nostro progetto punta a dimostrare ai veneziani che la barca elettrica girando tutti i giorni con questa tecnologia è assolutamente affidabile visto lo scetticismo che circonda questo mondo“.

Barche travolte dalle onde, cresce la rabbia contro il Far West dei limiti di velocità

Tutti lo sanno e in tanti si girano dall’altra parte. Il re è completamente nudo ma vincono altri interessi quando si parla di limiti di velocità. Poco o per niente rispettati in Laguna. Qualcuno però sta iniziando a perdere la pazienza. Le associazioni dei remieri, per esempio, che nell’ultima Vogalonga, manifestazione con 50 anni di storia, hanno visto travolte delle barche. “Ora basta” hanno detto al quotidiano La Nuova Venezia e chiedono un tavolo urgente con Comune e associazione dei tassisti.

I remieri: “Sembrava un maremoto”

I remieri hanno descritto una situazione apocalittica: “Sembrava un maremoto, con barche a motore a creare onde altissime e nessuno che controllava“. Impunità totale mentre il sindaco Luigi Brugnaro proclama la città capitale mondiale della sostenibilità. E il salone nautico green(washing) viene usato come paravento (si parla tanto di elettrico ma ci sono mega motori endotermici in mostra) nonostante non si riesca ad assicurare le condizioni minime per prevenire il moto ondoso.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —