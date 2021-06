Verbania: turismo elettrico con auto, ebike e barche

Il turismo a Verbania diventa elettrico. Avevamo annunciato il piano del Comune (leggi qui) e in questi mesi ha preso forma. Collocate (come si vede dalle foto a corredo dell’articolo) le colonnine Enel X e posato il pontile dove si sistemerà a breva la colonnina. Sempre in questi giorni è stato assegnato il servizio di bike sharing ed entro il 22 luglio arriveranno 50 e-bike e 2 barche elettriche.

A Verbania il pieno di colonnine Enel X

Tra aprile e maggio sono state installate nella città che si affaccia sul Lago Maggiore le prime colonnine elettriche di Enel X. Sono 5, ne mancano 2, a cui se ne aggiungeranno altre 6 del fornitore Neogy e dedicate anche alla ricarica delle e-bike. In questi mesi sono state installate in piazzale Dante, Corso Europa, Piazza Parri e Largo Tonolli. Pronte ad offrire il servizio di ricarica ai turisti del 2021.

50 e-bike e 4 itinerari cittadini

In questi giorni è stata aggiudicata la gara per la gestione del servizio di bike sharing elettrico alla società Lake Energy: “Entro il 22 luglio saranno a disposizione dei turisti e dei cittadini 50 e-bike“, spiega l’assessore all’ambiente Giorgio Comoli. Il servizio sarà disponibile a flusso libero e i mezzi potranno essere rilasciati in un punto diverso da quello del prelievo ovvero free flotting.

Ci sono i veicoli ma anche gli itinerari: “Abbiamo individuato 4 tour declinati su queste tematiche: alberi monumentali, chiese, ville storiche e i monumenti. E grazie a un QR Code sarà possibile avere tutte le informazioni sui siti e ascoltare una spiegazione. Un servizio per tutti, anche per i turisti di passaggio che possono impiegare 1 o 2 ore per conoscere il territorio“.

Magari durante la ricarica dell’auto elettrica. “Si offre il servizio con le ebike, ma i tour si possono seguire anche in altro modo“. Sicuramente la ebike permette di allargare la platea a tutte le persone non in perfette condizioni fisiche.

Pontile con ricarica e 2 barche elettriche

Il pontile promesso e annunciato è stato montato. “In questi giorni saranno installate le colonnine per garantire la ricarica ai turisti con le barche elettriche, puntiamo anche a coloro che arrivano dalla Svizzera dove il fenomeno è più esteso.

A luglio arriva la barca (una unità di barchelettriche) che concederemo ad una associazione per scopi esclusivamente didattici ambientali.

E prosegue l’assessore Comoli: “Si lavorerà con gli studenti, le scuole ma anche i turisti all’interno della Riserva Naturale di Fondotoce, ma sempre con finalità didattiche. E in arrivo anche un’altra barca elettrica, ma questa sarà dedicata al noleggio“. Un’imbarcazione del cantiere Ranieri International.

Con questo progetto che sta per arrivare al capolinea si soddisfano le esigenze degli automobilisti, di chi pedala in ebike e anche di chi vuole godere del Lago Maggiore con una barca a emissioni zero.

