Verbania green: 11 colonnine, bike sharing, pista ciclabile e barca elettrica

Verbania con Enel X investe a 360 gradi sulla transizione energetica. Elettrico in primo piano: aperto il cantiere per il pontile destinato alla barca elettrica in costruzione. Sempre in questi giorni si stanno installando tre colonnine vicino alla ciclopedonale. E si sta preparando il bando per dare in gestione le sei stazioni del bike sharing. Tanta roba.

Al via i lavori per il pontile, in cantiere la barca elettrica

L’amministrazione di Verbania, sul Lago Maggiore, ha consegnato nei giorni scorsi il cantiere per realizzare il pontile di attracco nel porto comunale di Intra. Nella località sarà ormeggiata la barca elettrica, ora in costruzione, e installata una colonnina per la ricarica. Una delle poche in Italia dove, al momento, sono molto rare (leggi qui), anche a Venezia. Il costo dell’opera sarà di 94 mila euro e permetterà di accogliere e offrire servizi alle imbarcazioni elettriche.

Il progetto Mobster però è più ampio come spiega l’assessore all’ambiente Giorgio Comoli: “Oltre il nuovo pontile c’è la barca elettrica per escursioni turistiche e scolastiche nella Riserva Naturale di Fondotoce e sulla foce del Toce“. Pian pianino, ma sta crescendo la rete degli approdi con barche a emissioni zero. Almeno nelle acque interne.

Progetto con Enel X, a Verbania è iniziata l’installazione di 11 colonnine

L’amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Marchionini sta lavorando, in collaborazione con Enel X, anche sul fronte stradale. In questi giorni i tecnici stanno installando le prime tre colonnine di ricarica, nel parcheggio del Teatro Il Maggiore vicino a diversi impianti sportivi e cabine elettriche. In totale il progetto prevede 9 colonnine per le auto e due per le biciclette elettriche. Un dato interessante è la prossimità delle stazioni alla pista ciclopedonale tra Suna e Fondotoce, prossima al completamento. Un incentivo al suo utilizzo. Alle colonnine comunali se ne aggiungeranno altre di privati.

Verbania punta sul bike sharing elettrico con 6 stazioni, pista ciclabile e itinerari

Spesso le piste ciclabili sono poco utilizzate, per non correre questo rischio il progetto comunale prevede anche un servizio di bike sharing articolato in sei stazioni: Pallanza, Suna e Fondotoce lungo l’asse della pista ciclabile. La gestione sarà affidata a soggetti privati selezionati attraverso un bando comunale. Il cerchio si chiude con la realizzazione di percorsi ciclopedonali lungo le vie cittadine. L’insieme di queste azioni ha sicuramente una ricaduta sui cittadini con la riduzione dell’inquinamento atmosferico, ma si tratta anche di un’operazione di valorizzazione turistica come sottolineano gli amministratori: “La mobilità elettrica è la nuova frontiera del turismo su cui scommette Verbania“.

