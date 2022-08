A Verbania navigherà Elettra, la barca elettrica comunale

Elettra prenderà servizio da settembre. E’ la barca elettrica del Comune di Verbania.

L’ente locale ha pubblicato il bando dedicato ad associazioni di volontariato per l’uso del natante a scopi didattici ed ambientali nella riserva maturale del fiume Toce. Sempre che il corso d’acqua non resti a secco a causa della siccità.

Una barca per sentire suoni e profumi della natura

Una barca per godere di tutto quello che può offrire la natura a iniziare da suoni e dai profumi che si possono meglio ascoltare e sentire grazie alla silenziosità e alla mancanza di puzza del motore elettrico. Senza dimenticare il minore impatto sulla fauna e quindi la maggiore possibilità di scoprire gli “abitanti” del fiume. Queste le motivazioni, senza dimenticare la riduzione delle emissioni nocive e degli sversamenti di idrocarburi in acqua, che hanno spinto all’investimento sulla barca prodotta dal cantiere nautico Barchelettriche (leggi qui).

Elettra affidata per tre anni ad una associazione

La gestione del servizio affidato dal Comune durerà tre anni con un operatività minima di sette mesi all’anno. Da occupare nell’accompagnare studenti e visitatori alla scoperta della biodiversità della riserva naturale. L’amministrazione è proprietaria della barca elettrica finanziata interamente dal progetto Interreg Mobster dedicato alla mobilità integrata e sostenibile.

Il servizio sarà assicurato almeno per tre giorni a settimana e per almeno sei ore al giorno. In particolare, è un obbligo, il venerdì, sabato e domenica e in corrispondenza delle festività. L’ormeggio? L’amministrazione ha pensato e realizzato un approdo dedicato.

Prezzi politici: biglietto da 1 euro. Il problema della siccità

Si paga, ma a prezzo politico. Le tariffe sono state pensate per massimizzare l’utilizzo. Le scuole, per esempio, pagheranno solo 1 euro a persona; si sale a 2 euro per le associazioni, a 3 per i residenti e a 5 per i non residenti. Far conoscere la natura è l’obiettivo principale.

Lodevoli intenzioni, siccità permettendo come sottolinea a Vaielettrico.it l’assessore comunale Giorgio Comoli: “Tutta la zona della Riserva è a secco, mancano quasi 2 metri di acqua“. Questo il problema in una località che sta puntando sul turismo elettrico: hanno pubblicato una guida dedicata, realizzato piste ciclabili, affidato l’ebike sharing, attivato stazioni di ricarica per le bici elettriche e per le auto.

La scheda tecnica di Elettra

Lunghezza: 5,99 mt

Larghezza: 2,00 mt

Peso: 450 kg (senza batterie)

Motore elettrico: Torqeedo Cruise 4.0 RL ( 4kw 48 V)

Batterie: AGM DEEP-CYCLE 200 ah 48V 9,6 kWh

Velocità max: 10 km/h Autonomia: 8 ore a 8 km/h

Passerella per l’accesso per disabili e/o accesso facilitato ai disabili; 8 giubottini di salvataggio

