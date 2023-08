Unesco avverte Venezia: in black list anche per le barche inquinanti

Venezia rischia di finire nella lista del “patrimonio mondiale in pericolo”. L’avvertimento arriva dall’Unesco, che tra le cause del deterioramento dell’ambiente cittadino indica anche anche i modelli inquinanti di navi.

Una laguna senza barche a basse emissioni

Gli scienziati dell’organismo internazionale sottolineano che si sta mettendo a rischio il patrimonio mondiale con “danni irreversibili” a causa “degli effetti del continuo deterioramento dovuto all’intervento umano, compreso il continuo sviluppo urbanistico, gli impatti del cambiamento climatico e il turismo di massa”. Sotto accusa la politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Brugnaro.

Ci sono più cause e dall’Unesco non dimenticano l’impatto del traffico marittimo. In passato avevano puntato il dito sulle grandi navi e il divieto è stato rispettato. Ma “dovrebbe essere esteso sia geograficamente sia su altri modelli di imbarcazioni particolarmente inquinanti“.

Lo abbiamo scritto in decine di articoli, sono scese in acqua a protestare le associazioni cittadine, c’è chi si è rivolto in Procura ma non è cambiato nulla (si lamentano anche le aziende). E ora l’Unesco parla di misure insufficienti nonostante sia stata promossa la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità diretta dall’ex ministro Renato Brunetta.

Negli ambiti di intervento della Fondazione si parla anche di decarbonizzazione dei trasporti. Peccato che le iniziative secondo gli scienziati non siano state neanche messe in calendario. Ora la parola passa al Comitato mondiale del Patrimonio composto da ventuno Stati in rappresentanza dei 194 che aderiscono alla convenzione. Il voto per far entrare nella danger list la città è fissato a settembre. E secondo Repubblica questa volta “sarà difficile evitare il declassamento“.

A Green Fresco l’amarezza per la poca spinta elettrica

Non è solo la cattiva Unione Europea, non sono solo i burocratici funzionari dell’Unesco come ripetono di continuo sovranisti, negazionisti climatici e NoWatt, ma gli stessi veneziani a chiedere una mobilità a basse emissioni.

Nei giorni scorsi al forum di sostenibilità GreenFresco i cittadini hanno ripetuto: “Solo parole nessuna volontà“. In prima fila Piero Tosi, pioniere della nautica elettrica in Italia, che ha ricordato come già Massimo Cacciari, quando il filosofo era sindaco di Venezia, chiedeva barche elettriche in Laguna. E’ rimasto un sogno.

Eppure si può fare, anche per il trasporto merci, come dimostra l’esperienza di Federico Mantovan: “Per le consegne di verdura a remi che faccio come Donna Gnora & L’orto in Cassetta da più di 10 anni nei giorni di forte vento ho usato un motore elettrico, ottimo come supporto anche mentre si voga, quindi la cosa è provata e fattibilissima, basta volerla”. Giusto, basta volere.

