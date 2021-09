Roma-Reggio Calabria in 9 ore e 43 minuti. Cosa ne dici Formigli?

Caro Formigli eccoti servito. Oggi noi abbiamo rifatto il tuo stesso “test” mettendoci un quinto del tempo, cioè 42 ore e rotti in meno. Questa è la differenza, quantificata, fra informazione e disinformazione.

Ci vuole impegno per metterci 52 ore

Ci vogliono 52 ore (due giorni e mezzo) per percorrere i 710 Km che separano Roma e Reggio Calabria? La trasmissione di La7 “Piazza pulita” condotta da Corrado Formigli ha raccontato agli italiani che sì, questo è il tempo che si impiega in auto elettrica. La prova provata sarebbe il test condotta dalla loro troupe composta dalla giornalista Chiara Proietti e dal suo videomaker (che qualche volta l’ha dovuta a che aiutare ad inserire il connettore nella colonnina di ricarica).

Grazie Aldo, pilota elettrico per caso

Noi oggi, sabato 25 settembre 2021, ci abbiamo messo 9 ore e 43 minuti. Partenza da Roma Eur alle 9,15, arrivo a Reggio Calabria alle ore 18,58 minuti. Stesso modello di auto, una Renault Zoe ZE50 R135, stessa carica in partenza, anzi un filo meno, 63% contro il 65%, pilota alla prima esperienza al volante di un’auto elettrica: Aldo Caramadre, pensionato 65 enne, che Vaialettrico ringrazia per la disonibilità e il mal di schiena rimediato a fine avventura.

Il rientro a tutto Power Cruise Control

Anzi, l’avventura finirà domani alle 17 circa con il rientro a Roma. Nel viaggio di ritorno faremo un altro esperimento: minimizzare il tempo del viaggio. Al volante ci sarà Leonardo Spacone, già noto ai lettori di Vaielettrico e a gran parte degli automobilisti elettrici più avveduti in quanto inventore del sistema di assistenza alla navigazione Power Cruise Control (PCC).

Ma all’andata solo Enel X JuicePass

All’andata Leonardo si è limitato ad istruire brevemente Aldo su quattro essenziali nozioni di guida elettrica (dalle 8,30, ora del ritrovo, alle 9,15 ora dell’effettiva partenza da Roma) e sull’App JuicePass di Enel X, l’unica utilizzata durante tutto il tragitto. Per il resto si è limitato a documentare il viaggio, con le foto che vedete e i filmati che metteremo a disposizione lunedì, raccontando il test più minuziosamente, e tenendo il conto delle ricariche (tre in tutto per un costo complessivo di 52,78 euro). In sostanza ha svolto lo stesso ruolo del videomaker che ha accompagnato la giornalista di La7 Chiara Proietti.

700 km in city car con appena tre soste

I 700 km del percorso hanno richiesto tre soste per la ricarica: la prima a Ceprano, meno di 100 km a sud di Roma; la seconda ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, la terza a Cosenza. Arrivo il via Falcomatà, a Reggio Calabria alle ore 18:58, dove la Zoe è stata immediatamente messa in carica presso una colonnina Ac da 22 kW.

Ricarica a due passi dall’albergo

Una volta sistemati in albergo, a poche decine di metri, Aldo e Leonardo sono andati a cena e al ritorno hanno trovato l’auto completamente carica, pronta per il ritorno.

Ci voleva tanto, Formigli?