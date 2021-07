Power Cruise Control viaggia su due ruote con Energica

Power Cruise Control ora viaggia anche su due ruote: quelle di Energica. Dopo la App per i principali modelli di auto elettrica, e alcune versioni per la nautica, l’imprenditore toscano Leonardo Spacone ha messo a punto il suo strumento di navigazione anche per le moto della casa modenese.

Energica diventa così la prima moto al mondo a disporre di un navigatore non predittivo, ma basato sui consumi reali. Dotata del dispositivo OBD che dialoga con il sistema di gestione dell’energia del veicolo e ne decodifica i dati reali, ora anche Energica può essere gestita dal pilota spaccando letteralmente in quattro fino all’ultimo kWh residuo disponibile nella batteria.

Gli algoritmi sviluppati dallo staff di Power Cruise Control consentono di monitorare in tempo reale i consumi in ogni condizione di marcia e su ogni percorso. Tenendo conto di condizioni meteo e altimetrie. Quindi elaborano e suggerendo al pilota la strategia di guida più adatta a percorrere nel minor tempo possibile un tragitto. Optando per diverse velocità di crociera, numero e durata delle soste, scostamenti accumulati rispetto alla strategia ottimale, in modo che possano essere corretti. Così ogni motociclista può decidere esattamente con quanta autonomia residua giungere a destinazione, fino praticamente a zero.

Quando Leonardo Spacone è arrivato a Bologna _ dove l’incontriamo _ a bordo della Energica essesse 9 utilizzata per i test, aveva un residuo di 2 soli km. Ansia? «Assolutamente no _ risponde _. Come con le auto, anche con la moto il margine d’errore di PCC è praticamente nullo. Quindi ero certo che sarei arrivato tranquillamente alla colonnina di ricarica selezionata, che sarebbe stata attiva e disponibile, che avrei dovuto connettermi per tot minuti. Il problema non è se si arriva, ma solo a che velocità andare per arrivare. Ma questo te lo dice minuto per minuto Power Cruise Control sul tuo cellulare».

L’adeguamento di PCC alla moto non è stato un problema. Racconta Spacone: «Ho montato il dispositivo ODB sotto il finto serbatoio, l’ho collegato alla centralina, ho decrittato i dati e con i miei collaboratori ho sviluppato gli algoritmi. Oggi sono partito da casa, a Castiglione del Lago, sul Trasimeno, e viaggiando sempre in autostrada sono arrivato a Bologna con una sosta per la ricarica a Barberino del Mugello».

E’ primo pomeriggio e Spacone si appresta a rientrare. A fine giornata avrà percorso oltre 500 km. Lungo il tragitto ha testato la corrispondenza fra i suoi algoritmi e i dati reali; ed è soddisfatto: «Lo sviluppo è concluso. Il PCC per Energica è pronto per il mercato».

Tutti potranno presto scaricare l’App di Power Cruise Control per Energica da questo sito, con abbonamento di 24 euro all’anno (più l’acquisto del dispositivo OBD). Anche se Energica Motors, a differenza di Nissan che addirittura l’offre in omaggio per due anni a chi acquista la Leaf, non ha validato per il momento lo strumento.

Energica ha diffuso nel frattempo un comunicato annunciando di aver raggiunto i 90 dealer nel mondo. Le vendite sono aumentate del 91% nel 2020 e l’azienda si è già superata nei primi sei mesi di quest’anno, nonostante le difficoltà negli approvvigionamenti . Per soddisfare ordini in rapida crescita l’azienda di Soliera ha aumentato del 17% la sua forza lavoro.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—