Ricariche aumentate del 66%, così non va

Ricariche aumentate del 66% e più dal 2022, così l'auto elettrica non conviene più. È il lamento di Dario, un lettore che guida una VW ID.3

Ricariche aumentate del 66%, con la Yaris ibrida spendevo meno…

“Da possessore di una Volkswagen ID.3 che adoro, vi giro immagini che si commentano da sole: la variazione sull’abbonamento WeCharge da ottobre 2022. Aumento AC: +66%. Aumento CC: +67%. Ionity, già carissima, invariata. Nell’ipotesi di fare un viaggio caricando in CC: costo chilometrico (minimo!) 11,455€ per 100km. Il consumo medio della mia vettura 14,5kWh/100km, ma durante un viaggio autostradale i consumi salgono. Con la benzina a 2.148€ litro sono i consumi di una vettura che fa 5.33 litri/100km (consumo di una vettura paragonabile alla mia). Va bene che io carico e casa a molto meno e gratis in ufficio, non pago il bollo, etc. Ma la convenienza dell’elettrico sul termico, uno dei motivi che mi aveva convinto all’acquisto, è drasticamente calata: è un fatto. Su certe percorrenze vince a mani basse la mia altra vettura, una Yaris ibrida (vettura di segmento inferiore, ma che costa anche molto meno…)“. Dario Colombo

Il caro-colonnina c’è, unica arma di difesa gli abbonamenti

Risposta. Quel che scrive Dario è verissimo: il caro-colonnina in Italia c’è ed è legato ad almeno tre motivi. Il primo è che l’energia da noi costa più cara che altrove. Il secondo è che i gestori stanno cercando di recuperare almeno una parte degli investimenti fatti negli ultimi anni per installare le loro reti. Il terzo è che l’utilizzo di queste colonnine è ancora modesto, perché il parco circolante è inferiore alle attese, così come gli incassi da ricarica. Ciò detto, l’unica arma di difesa sono gli abbonamenti pre-pagati, a prezzi scontati rispetto alle ricariche spot. Anche se pure qui ci sono stati dei ritocchi verso l’alto. Enel X Way, per esempio, propone tre pacchetti, con un prezzo al kWh di 0,61, 0,49 e 0,40. Be Charge (ENI) ne offre quattro, a 0,40, 0,38, 0,36 e 0,35. Ma è ovvio che la reale convenienza è legata al fatto di utilizzare tutti i kWh a disposizione.