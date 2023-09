Un tour in Italia di 3.200 km: bene e male

Un tour in Italia di 3.200 km con la Megane E-Tech: Francesco ci racconta che cosa ha funzionato e che cosa invece non l’ha convinto. Altri lettori hanno condiviso qui la la loro esperienza in vacanza, spesso il primo viaggio in elettrico. Come Alessandro sul Garda, Caterina nel Conero, Christian in Croazia e Paride a Capo Nord! Volete aggiungervi anche voi? Scrivete a info@vaielettrico.it

di Francesco Costanzo

“Vorrei condividere la mia esperienza di questa estate di viaggio in elettrico al sud Italia. Sono felice possessore di una Megane E-Tech con batteria da 60 kWh da Febbraio. Ho già fatto un viaggio in Germania con una famiglia di amici, anche loro in elettrico. È stato un buon rodaggio“.

Un tour in Italia: dal milanese alla Sicilia, zero problemi di ricarica

“ Partenza da Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Ho percorso in tutto agosto oltre 3.200 km andando in Molise, poi Abruzzo e poi, dopo traghetto Napoli – Palermo, in Sicilia. Ritorno, sempre con traghetto Palermo – Napoli direttamente a casa. In famiglia siamo in 4 (2 bambini piccoli), bagagliaio pieno sugli spostamenti lunghi. Oramai viaggiare in autostrada in Italia è assolutamente semplice. La rete Free To X è sempre più capillare e pianificare anche piani B e C è semplice e non si corrono rischi. Prevedendo quindi che verranno aperte ulteriori stazioni di ricarica, si può dire che con un minimo di attenzione, anche senza pianificare, in autostrada si viaggia tranquillamente. Le pause sono tutte state tra i 30 ed i 60 minuti, a seconda se dovessimo mangiare o meno. Ma con dei bambini piccoli delle pause di decompressione le avremmo fatte comunque, quindi non ci ha causato disagio “ .

Bene le Free to X, ma le stazioni vanno potenziate con più colonnine

“ Ho notato che spesso le stazioni di ricarica in autostrada avevano tutte o quasi tutte delle macchine in carica. Noi non abbiamo mai dovuto aspettare. Ma, sperando che aumentino le macchine elettriche, è ragionevole pensare che anche dove siano già presenti stazioni, bisognerà potenziare i punti di ricarica. Avere una macchina che ricarica a 22 kW anche in AC è un gran lusso ed ho la fortuna che la mia Megane abbia questa caratteristica. Permettendomi, anche fuori dalla rete Free To X, di avere tempi di ricarica assolutamente ragionevoli. Ho trovato stazioni di ricarica ovunque sia andato o in prossimità delle zone dove ho pernottato. Il viaggio non è stato creato guardando le ricariche. Abbiamo deciso dove andare e solo dopo abbiamo cercato di capire come muoversi per le ricariche. Questo ci ha permesso di scegliere liberamente da un lato le destinazioni, dall’altro un’accurata pianificazione degli spostamenti era necessaria “.

I problemi? Auto ibride che occupano in eterno le colonnine e…

“Nonostante ci siano punti di ricarica in tanti paesi anche al centro-sud Italia, abbiamo avuto i seguenti problemi. Macchine ibride che occupavano gli spazi di ricarica per tempi infiniti. Qui ti dovevi spostare da un’altra parte e sperare questa altra parte fosse abbastanza vicina. In generale sempre meglio avere piani B come scrivevo prima. Alcune colonnine non sono riuscito ad utilizzarle per mancanza di connessione del mio operatore telefonico in quel punto. Non ho le carte di ogni singolo fornitore di elettricità, ma mi chiedo: non si potrebbe avere la carta caricata sul cellulare ed usarla con la tecnologia NFC? Sarebbe così complesso? Non credo proprio…Alcune colonnine sono in luoghi ameni e distanti dai centri dei paesi. Questo fa sì che una volta arrivato lì a ricaricare non avessi niente di niente da fare. Alcune colonnine non funzionavano, senza motivo. Contattata l’assistenza, nessuna risposta“. Un tour in Italia: 3.200 km spendendo 135 euro “Ho imparato, a metà viaggio, che devo scordarmi la frase “devo andare a ricaricare”. Diventa una prigione mentale, un’ansia continua. Ho iniziato ad andare a fare la spesa e ricaricare. Andare a mangiare un gelato e ricaricare. In sostanza, la ricarica la facevo all’occasione, anche quando non ne avevo bisogno, in modo tale da non averne mai bisogno. A livello di consumi, niente da dire. Con due abbonamenti ho fatto 3.200 km con 135 euro, impareggiabile. Ho avuto anche il piacere di guidare in zone collinari o montuose dove la macchina si ricaricava, che goduria, Ci sono un sacco di app per organizzare i viaggi e nessuna di queste è perfetta, quindi ne devi usare sempre 2/3 alla volta. C’è da migliorare“. In conclusione: non abbiamo avuto problemi, non abbiamo avuto sbattimenti, non abbiamo avuto rallentamenti. Sono felicissimo di aver comprato un’auto elettrica, ma, col senno di poi, ho capito che la si deve saper scegliere in base alle proprie necessità. Per noi è auto unica quindi doveva anche essere adoperabile in viaggio, da qui l’idea della Megane per autonomia e volocità di ricarica. Oltre ad essere una bella macchina, con un’ottima tecnologia di bordo e comodi spazi interni e di bagagliaio. Siamo anche stati fortunati nella scelta perché non avevo tenuto proprio tutto in considerazione essendo la prima auto elettrica, ma adesso non tornerei più indietro. ci siamo divertiti,non abbiamo avuto sbattimenti, non abbiamo avuto rallentamenti. Sono felicissimo di aver comprato un’auto elettrica, ma, col senno di poi, ho capito che la si deve. Per noi è auto unica quindi doveva anche essere adoperabile in viaggio, da qui l’idea della Megane per autonomia e volocità di ricarica. Oltre ad essere una bella macchina, con un’ottima tecnologia di bordo e comodi spazi interni e di bagagliaio. Siamo anche stati fortunati nella scelta perché non avevo tenuto proprio tutto in considerazione essendo la prima auto elettrica, ma adesso

C he albergo è se non ha la ricarica? Un servizio che è un’opportunità per gestori e clienti. Il VIDEO di Paolo

TAG: Un tour in Italia