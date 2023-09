Sul Garda in 500e, ricaricando…

Sul Garda in 500e, una gita partendo dalla Versilia. Alessandro racconta il suo viaggio estivo, a partire dalle ricariche, trovate un po’ ovunque. Altri lettori hanno condiviso qui la la loro esperienza in vacanza, spesso il primo viaggio in elettrico. Come Caterina, nel Conero, Christian in Croazia e Paride a Capo Nord!

di Alessandro Fenili

“Ciao amici di Vaielettrico, vi racconto la mia prima vacanza in elettrico con la mia Fiat 500e con batteriada 42kWh acquistata ad ottobre 2022“.

Sul Garda in 500e: prima tappa al Fidenza Village

Partiamo da casa in Versilia con 100% di batteria. Grazie ad ABRP che ci indica la sosta di ricarica a metà percorso, ci fermiamo a Fidenza Village per un caffè e un paio di acquisti. Ricarica ad una fast Enel x 50kW. Arriviamo con il 40% e ripartiamo con il 90 ( non abbiamo seguito i tempi di ricarica, ma quelli di colazione e shopping). Arriviamo a Toscolano Maderno per il pranzo e facciamo un rabbocco comodissimo ad una Quick comodissima vicino alla passeggiata lungolago. Pernottiamo vicino Limone e purtroppo il b&b non ha possibilità di farci ricaricare, poco male perché ci sono colonnine comode lungo tutto il lago. Secondo giorno a Limone sul Garda (c’è una colonnina nel parcheggio a pagamento, che sfrutto per un biberonaggio) e strada della forra (stupenda). Terzo giorno Riva del Garda (a casa dell’ amico Paolo Mariano): biberonaggio ad una Quick e cascata di Varone (magnifica) “ .

Sul Garda in 500e: pieno per il ritorno alla Ionity di Affi

“ La mattina seguente colpetto per arrivare al 90% ad una fast sempre a Riva e ripartire tra quelli per la costa orientale del lago. Malcesine e Garda le visitiamo senza bisogno di ricaricare. Malcesine ha 2 Quick davvero comode vicino al centro pedonale. Garda una Quick gratuita, che però è sempre occupata da personaggi che ammettono candidamente di darsi il cambio per caricare, ergo un turista non ci caricherà mai. Peccato. Il tour si conclude negli ultimi due giorni con Bardolino e Lazise (Sirmione l avevamo già visitata in uno scorso viaggio) visitate in ebike (tanto per stare in tema elettrico). E quindi senza ulteriori ricariche necessarie. Ripartiamo per tornare a casa dopo aver visto tutto il bellissimo Lago di garda con un ‘pieno’ alla megastazione di Affi “ .

Nessuna ansia da autonomia. Le tirate da mille km? Fatele in aereo…

“ Il rientro (circa 280km) lo spezziamo con una sosta a Langhirano, culla del prosciutto, in Emilia. Un rabbocco di 10 minuti ad una fast a Fornovo e si torna a casa con ancora il 35% di batteria. Conclusione per questa prima esperienza di viaggio in elettrico? Piacevolissima. Nessun problema, nessuna ansia da autonomia. Rilassante la guida elettrica e soste fatte coincidere con le necessità fisiologiche e di svago. Figo avere i parcheggi migliori gratis ai piedi di quasi tutte le aree pedonalizzate. Quasi dispiace quando si è troppo carichi dover pagare i parcheggi (che sono anche meno vicini) perché non si vuole occupare una colonnina se non serve. Che dire?! Anche con una 500e, una pura cittadina, si può viaggiare sereni e andare lontano. Per chi invece vuole fare tutta una tirata da 1.000km perché sennò perde tempo consiglierei di valutare di prendere l’aereo che fatica meno “ .

