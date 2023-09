La Croazia in Tesla: 1.746 km spendendo…

La Croazia in Tesla: un altro lettore Christian, racconta il suo viaggio in elettrico. Quanti km ha fatto, dove ha ricaricato, quanto ha consumato e speso. In precedenza anche Paride (a Capo Nord!) e Pietro avevano condiviso la loro esperienza. Chi volesse aggiungersi, può scrivere a info@vaielettrico.it

“V “V Tesla Model 3 RW). Eviterò troppi dettagli non necessari e mi concentrerò sugli aspetti principali. Innanzitutto la filosofia seguita è stata quella di ‘ricaricare quando ci si ferma’. E non di ‘fermarsi per ricaricare’, con adeguamenti se si rendesse necessario “ . i scrivo per condividere l’esperienza della vacanza estiva in auto elettrica (). Eviterò troppi dettagli non necessari e mi concentrerò sugli aspetti principali. Innanzitutto la filosofia seguita è stata quella di ‘. E non di ‘con adeguamenti se si rendesse necessario

La Croazia in Tesla: appena sbarcati una colonnina Lidl CCS2 gratuita

“ Abbiamo sottoscritto un abbonamento Be Large per il viaggio. Nell’andata Pavia-Ancona, le uniche difficoltà sono state legate al traffico (12 agosto), che ci ha costretto ad uscire dall’autostrada più volte per non rimanere bloccati. Abbiamo fatto due soste:

– la prima all’autogrill di Montefeltro, dove abbiamo trovato uno stallo libero e ci siamo attaccati (neanche a dirlo 2 stalli erano occupati da termiche). Ma ci siamo fermati poco perché l’idea di pranzare all’autogrill si è rivelata impraticabile;

– seconda sosta a Senigallia (tappa già pianificata per un giro della cittadina in attesa di portarci ad Ancona per l’imbarco). Qui abbiamo pranzato e visitato il posto mentre l’auto era parcheggiata in carica ad una AC.

Il giorno successivo siamo sbarcati a Spalato e abbiamo puntato una Lidl (nelle cui vicinanze c’era una colonnina segnalata su BeCharge) per fare unspesa e ricaricare. E, con sorpresa, abbiamo trovato una colonnina CCS2 gratuita nel parcheggio Lidl “ .

All’andata 503 km consumando 72kWh (14,3 kWh/100 km)

“ In totale, all’andata, abbiamo percorso 503km per un totale di 72kWh (14,3 kWh/100 km). Durante la vacanza siamo nuovamente tornati a Spalato per un giro della città e abbiamo approfittato della possibilità di ricaricare alla Lidl mentre facevamo la spesa. Nel viaggio di ritorno le cose sono andate un po’ diversamente, perché Elen uno dei principali operatori croati, non è interoperabile con BeCharge. Abbiamo caricato nuovamente alla Lidl, dove abbiamo fatto una breve spesa per la colazione. Ci tengo a sottolineare che, pur “prendendocela comoda”, non ci siamo fermati oltre il tempo della spesa. Abbiamo fatto 2 ricariche: la prima a Zara (appena fuori dal casello) e la seconda a Fiume (deviando di 5 minuti dal percorso previsto). Siamo dovuti uscire perché agli autogrill (quasi tutti) erano presenti colonnine Elen. E la scelta era tra pagare a parte (comunque a tariffe interessanti) oppure uscire ed utilizzare l’abbonamento “ .

La Croazia in Tesla: in tutto ho speso €85 per 1.746 km

“ Abbiamo pernottato a Pola e, ripartiti per l’Italia, ci siamo fermati a ricaricare a Okreti e proseguito fino a Palmanova (altro pernottamento). In attesa arrivasse l’orario del check-in, shopping al Palmanova Village con ricarica. Il giorno successivo prevedeva il giro parenti e durante una delle visite abbiamo approfittato per ricaricare in una AC vicina. Finito il giro, ultima ricarica a Vicenza, sufficiente per rientrare a casa. In totale, al ritorno, 1.243 km con 183 kWh (media 14,8 kWh/100 km). In questa vacanza abbiamo percorso 1.746km per una spesa complessiva di €85 (inclusa la ricarica a casa), senza nessuna ansia. A parte le ricariche di Zara, Fiume, Okreti e Vicenza, tutte le altre sono state fatte mentre eravamo impegnati in altro (tempo extra speso in totale 1h30). Dall’app BeCharge risulta che se avessi pagato a consumo le ricariche avrei speso €204 contro i €76 da abbonamento. Nota di colore: settimana scorsa ho preso un’auto a noleggio per esigenze lavoro (a benzina purtroppo). Ho fatto poco più di €500km: il pieno mi è costato €80 “ . Christian