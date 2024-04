Ricarica: “Welcome to the jungle” (ma proviamo a capirci qualcosa)

IN CONCLUSIONE- Piove sul bagnato e non sembra voler smettere. Questa è un po’ l’opinione comune che gli automobilisti elettrici si sono fatti di questa situazione. Eppure esempi virtuosi, per chiarezza e semplicità ci sono (un po’ meno come prezzi), come abbiamo visto in questa rapida carrellata.

Sconto sui prezzi del kWh: BE START 20% ; BE MEDIUM 30% ; BE PREMIUM 40%

Non essendoci limiti di kWh prepagati come nei pacchetti, non si corre il rischio di pagare anticipatamente grosse somme nel caso in cui non si riesca poi a sfruttare tutti i kWh del pacchetto.

Il prezzo si compone conteggiando kWh+minuti di ricarica , quindi conviene solo su colonnine ad alta potenza e con veicoli che accettano potenze elevate. In generale è conveniente per veicoli che caricano a potenze >120kW in DC e 22kW in AC , per sessioni di ricarica inferiori a 30’ se in DC, partendo da una percentuale di carica residua bassa per sfruttare la parte più elevata della curva di ricarica.

Giudizio personale: buono per la DC, soprattutto in autostrada con Free To X, scarso in AC.

Funziona in roaming con A2A, Duferco, Neogy, Acea, EnelX, Powy, Route220, Hera, Free To X, Atlante, Emobitaly, Be Charge, Joinon, Ewiva, Queenenergy.

Chissà se i Guns’n Roses , quando hanno scritto “Welcome to the Jungle“, il loro pezzo più famoso, avevano immaginato che sarebbe stato perfetto per descrivere la situazione italiana delle tariffe di ricarica nel 2024 ? L’8 aprile 2024, infatti, è piovuto come una doccia gelata sulla già intricata giungla italiana dei prezzi della ricarica.

Ed ecco il testo che ci ha inviato Lorenzo Salino con l’ analisi della soluzione Freshmile. Lo ringraziamo per il certosino lavoro di calcolo.

“Vi scrivo per segnalare, in questi tempi bui dal punto di vista dei costi di ricarica, un piccolo spiraglio di luce che ho trovato qualche tempo fa.

Si tratta del network di base francese Freshmile.

I prezzi sono a mio avviso decisamente competitivi visto il periodo:

– 0,23€ al kWh + 0,04€ al minuto per le prese in AC fino a 22 kW

– 0,30€ al kWh + 0,30€ al minuto per le prese in DC dai 50kW in su.

Facendo due conti, si ottengono i seguenti prezzi finiti al kWh:– 0,35€ al kWh per ricarica in AC a 22 kW– 0,47€ al kWh per ricarica in AC a 11 kW– 0,59€ al kWh per ricarica in AC a 7 kW– 0,67€ al kWh per ricarica in AC a 5,5 kW(considero nei conti precedenti un’efficienza del 90%, quindi una ricarica a 11 kW in un’ora mi da 10 kWh effettivi)Per quanto riguarda le ricariche in DC i prezzi possono variare in base alla velocità di ricarica del veicolo (e al range di SOC in cui carichiamo), vi riporto un paio di esempi calcolati sulla mia auto (, picco in DC 125 kW):– ricarica dal 5% al 50%, con 25 kWh ricaricati in 17 minuti, 0,50€ al kWh– ricarica dal 5% all’80%, con 42 kWh ricaricati in 35 minuti, 0,55€ al kWh

Ovviamente chi possiede auto con velocità di ricarica superiori avrà prezzi ancora più vantaggiosi, come viceversa chi possiede auto con velocità minori, vi lascio un paio di esempi su altre auto che ho avuto modo di testare:

– Nissan Ariya LR FWD dal 5% all’50%, con 38 kWh ricaricati in 24 minuti, 0,49€ al kWh

– Kia EV6 LR RWD dal 5% al 70%, con 47 kWh ricaricati in 15 minuti, 0,39€ al kWh

Uniche due note:

– moltissime stazioni sono coperte dal network, ma non proprio tutte tutte. C’è di positivo che questi prezzi sono a consumo e senza abbonamento, quindi non costa nulla avere l’opzione

– “non costa nulla” è solo parzialmente vero perchè per operare in roaming c’è bisogno del portachiavi RFID in praticamente tutti i casi (l’app ve lo segnala), quindi c’è il costo di quello (5€, poco male visto il risparmio).