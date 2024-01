La colonnina dei sogni (forse) c’è: a Borgo d’Ale e ricarica a 0,17 euro

Incredibile ma (forse) vero: la colonnina dei nostri sogni c’è ed è in funzione da tre giorni. Si trova a Borgo d’Ale, nel vercellese, e vende energia elettrica “verde” in corrente continua a 0,17 euro al kW. E’ segnalata da uno dei principali network di ricarica europei, NextCharge, e sui social circola anche una foto, per la verità abbastanza confusa. Eccola qui sotto

La colonnina dei sogni? Su NextCharge

L’avrebbe installata un piccolo operatore piemontese, Semm, nella sede del gruppo Enermill che controlla le due società Geonovis Impianti Geotermici e Soland Srl.. Così, almeno, si legge dalla App di Nextcharge.

Stando ai post che troviamo in rete sarebbe alimentata direttamente da un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare, bypassando la rete elettrica. Questo spiegherebbe una tariffa di appena 5-6 centesimi superiore al PUN. Incredibile.

Un campo fotovoltaico per alimentarla?

L’impianto fotovoltaico è collocato a ridosso dello stabilimento Geonovis, come si vede dalla foto qui a fianco. E’ stato realizzato dalla Soland Srl, che ha sede al medesimo indirizzo. Ha 40 dipendenti, progetta e realizza campi fotovoltaici e, con la divisione e-mobility, stazioni di ricarica.

Ma c’è il giallo: sui siti dei protagonisti…

Diciamo subito che la notizia è tutta da verificare. Tanto più che nel sito di Geonovis, in quello del presunto gestore Semm e della stessa Soland non c’è traccia della nuova colonnina fast a prezzi stracciati.

In rete, però, si trovano foto dello stesso sito attrezzato con una colonnina lenta in AC e la documentazione di una ricarica in Ac risalente alla scorsa estate. Eccole:

Una risposta al “giallo” l’avremo solo lunedì, contattando i diretti interessati.

Intanto possiamo ricostruire le storie dei protagonisti. Geonovis (qui il sito) nasce nel 2009 come divisione del gruppo Enermill.

Nel suo track record vanta 436 impianti geotermici realizzati, e tra questi il condizionamento dell’avveniristica sede di Green Pee di Oscar Farinetti, a Torino.

Quella filiera di start up piemontesi

Semm by Iscat fornisce impianti di ricarica, domestici e pubblici in Ac e DC, e gestisce una piccola rete di colonnine nelle province di Cuneo e Torino. Iscat (qui il sito) è una società di ricerca e sviluppo, spin off del Politecnico di Torino. Nata nel 2005, si occupa di progetti sul fotovoltaico e sulla mobilità elettrica.

La rete di colonnine installate da Semm adotta il software di gestione e fa parte della piattaforma THOR sviluppata da Smartbit, un’altra start up piemontese, sede a Cuneo, che raccoglie un gruppo di ingegneri e informatici. Sviluppa e produce hardware e software per la ricarica di veicoli elettrici, dalle bici alle auto.

Italia dei no watt, c’è posta per te

Insomma: Italia dei no watt, oggi c’è posta per te. Che sia vera o no la notizia dell’ Eldorado della ricarica, infatti, questa storia testimonia del fermento che circonda la transizione elettrica. Producendo innovazione, idee e lavoro anche nella misconosciuta provincia di un’Italia così riottosa a condividerla.

