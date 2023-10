Nuovi prezzi Be Charge, I calcoli dei lettori

Nuovi prezzi Be Charge: com’era prevedibile, trattandosi della seconda rete di ricarica più diffusa, le reazioni sono molte. Con tanto di tabelle di confronto.

Nuovi prezzi Be Charge: il confronto Excel di Ivan

“I eri, fra le varie “MAIL DEL BUONGIORNO”, trovo la comunicazione di BeCharge sui cambiamenti di tariffa. Era chiaro un aumento dei prezzi, ma mi sono soffermato di più sulla scontistica, ‘trasformando’ la loro offerta in numeri comprensibili per capire l’entità dell’aumento. E quale diventa l’offerta adatta a me, con una serie di domande alle quali il fidato EXCEL ha risposto. Le domande: 1) Quando, pagando il Fee mensile, mi avvicino alla tariffa presentata con lo sconto? 2) Quando il Fee mi fa risparmiare rispetto al prezzo non scontato? 3) Quanta energia acquisto con il solo costo del Fee? Risposta. Fino a 80 kWh di consumo mensile non vale la pena attivare nessuno sconto, il prezzo non cambia. Il valore del Fee più alto mi permette di comprare energia per 30 KWh, sufficienti per coprire l’occasione. Ma quel che più lascia l’amaro in bocca è la quantità di KWh necessari per raggiungere il prezzo promozionato con sconto. O avvicinarcisi. Quanti potranno trarre reali vantaggi dalla nuova tariffa? Per fortuna posso rifornire a casa le mie due elettriche, Nissan Leaf 40KWh e Mazda MX-30 36,5kWh “ . Ivan Munarin eri, fra le varie “MAIL DEL BUONGIORNO”, trovo la comunicazione di BeCharge sui cambiamenti di tariffa. Era chiaroma mi sono soffermato di piùa, ‘trasformando’ la loro offerta in numeri comprensibili per capire l’entità dell’aumento. E quale diventa l’offerta adatta a me, con una serie di domande alle qualiha risposto. Le domande:Quando, pagando il Fee mensile, mi avvicino alla tariffa presentata con lo sconto?Quando il Fee mi fa risparmiare rispetto al prezzo non scontato?Quanta energia acquisto con il solo costo del Fee? Risposta. Fino adi consumo mensile non vale la pena attivare nessuno sconto, il prezzo non cambia. Il valore del Fee più alto mi permette di comprare energiasufficienti per coprire l’occasione. Ma quel che più lascia l’amaro in bocca è la quantità di KWh necessari per raggiungere il prezzo promozionato con sconto. O avvicinarcisi. Quanti potranno trarre reali vantaggi dalla nuova tariffa? Per fortuna posso rifornire a casa40KWh e36,5kWh

Nuovi prezzi Be Charge: “Aumento medio del 30%”

“Vi seguo sempre con affetto e vorrei scrivervi in merito all’ennesimo colpo basso sulle tariffe. Dopo Enel X Way, ecco Be Charge che annuncia il nuovo piano tariffario (pay per use al posto degli abbonamenti). Con aumenti che danno un ulteriore ‘batosta’ alla jungla delle tariffe. Ho fatto un calcolo (vedi figura sopra) che compara gli attuali abbonamenti con le nuove tariffe a seconda del numero di KW consumati per mese. Come si può vedere gli aumenti si aggirano dal 10% a oltre il 50%, mediamente siamo al 30% in più. Ad esempio per 100 KWh al mese si passa da 38 euro (abbonamento BE REGULAR) ai 58,90 EUR (BE PREMIUM) con un aumento del 55%! Che cosa ne pensate?“ Stefano Fratini

“Con questi prezzi la ricarica costa come la benzina”

“In molti hanno già risposto al vostro articolo e su saranno fatti due conti. Io semplicemente con il foglio Excel volevo condividere un simulatore di costi e comparazione tra modelli elettrici e ICE. Come si potrà verificare con questa mossa BeCharge ha equiparato il costo km di una BEV a quello di una ICE. Come dire: vedete, indipendentemente se acquistate carburante o elettricità da noi, il costo a km è identico. Con l’aggravante che una BEV vi costerà di più ad acquistarla“. Roberto

La spesa mensile nella comparazione di Eugenio

“S crivo in relazione alle modifiche tariffarie che Be Charge introdurrà dal prossimo 01/11/2023. vi allego una prima tabella comparativa (ulteriormente elaborabile a piacere) dei costi mensili da sostenere in base ai kWh/mese consumati “. Eugenio Davolio Dopo Enel X Way un aumento anche da Be Charge, che fare? “Sono un vostro lettore e vi seguo spesso anche sul canale YouTube. Quello che fate è interessante e sopratutto molto utile. Ho ricevuto una mail da Be Charge con la quale mi comunicano che, dal 01.11, le tariffe di ricarica cambieranno, chiaramente in peggio. La tariffa a consumo per la ricarica AC fino a 22kWh passa da 0,60 a 0,65 per kwh e sarà praticamente la più conveniente. Le altre 3 sono una sottospecie di abbonamento. A fronte di un canone mensile di € 9,90 – €13,90 – € 19,90 verrà applicato uno sconto del 20% – 30% – 40% sulla tariffa a consumo. Attualmente ho un abbonamento Be Light50 che con € 20,00 al mese mi consente di caricare 50kWh, ovvero €0,40 a kWh. Da novembre per avere lo sconto più alto e caricando sempre 50 kWh al mese pagherò € 39,40, ovvero € 0,79 per kwh. Dopo Enel X, anche Be Charge ha deciso di stangare i possessori di auto elettriche e forse, seguendo la linea del governo, disincentivarne l’acquisto. Abito a Roma, potete suggerirmi un altro operatore?“. Leopoldo Anastasia

Nuovi prezzi Be Charge. “Se viaggi molto all’estero…”