La ricarica ad ostacoli di Enel X Way

Enel X Way nel mirino di due lettori alle prese con spese non previste per le ricariche. Tutto regolare a norma di contratto. Ma sono troppe le “trappole” disseminate sul percorso degli automobilisti elettrici. Inviate i vostri mesaggi a info@vaielettrico.it.

Lo slalom impossibile fra tariffe e abbonamenti

“Sono possessore di una ioniq5 che più o meno fa’ 4.000 km al mese usufruendo di colonnine pubbliche e come si puo pensare i disagi li vivo quotidianamente…. Colonnine in disuso, malfunzionanti che segnalano la carica completata quando hai il 60%, segnalazioni fatte al call center che risponde sempre celermente ma poi manca la parte tecnica che le prende in carico e le risolve. Insomma la gestione allegra di un sistema che parrebbe non portare grandi guadagni alle aziende proprietarie….

Ma ultimamente sono incappato in una situazione non proprio simpatica con i contratti Travel di Enel X Way. A parte il rinnovo automatico di tale contratto alla scadenza nonostante l’aumento unilaterale, mi sono visto arrivare in un unica fattura la maggiorazione per il superamento soglia … Ovvero, le ricariche in più superato il piano di 320 kWh che avevo sottoscritto e pagato anticipatamente. Mi sono stati addebitati altri 100 kWh al massimo del prezzo al consumo come se avessi una ricarica base…

Sembra di essere tornati al Far West

A questo punto mi sorge una leggera perplessità; o mi addebitate il contratto e il superamento soglia con gli importi da contratto oppure mi fate pagare il superamento soglia al momento e direttamente in carta cosicché io possa sapere quando ho superato la soglia e scegliere se avvalermi di Enel x Way o di altro gestore che mi faccia pagare di meno… Questo non è successo ed il risultato è stato che ho dovuto pagare una fattura di 214 euro dove 130 euro sono di canone anticipato travel plus e 85 euro di Superamento soglia per 100 kWh .

Mi sembra di essere tornati ai sistemi non tutelati e da far west in questa giungla dove ognuno fa’ come gli pare!„ Massimo Vannucci

Per una ricarica da 1,38 euro, una cauzione da 45

“Faccio seguito all’appello di Lorenzo Pagiaro che leggo con molto piacere. Io sono stato vittima quest’estate del pagamento (furto) di euro 45 a mo’ di cauzione da Enel X Way a fronte di una ricarica batterie di €1,38 eseguito nel Comune di Ortona (Chieti). Ho scritto loro protestando e la loro risposta scritta è stata: che dal 1 agosto hanno istituito questa cauzione. Passati alcuni giorni la cifra non è rientrata sul conto. Ho riscritto di nuovo e hanno risposto dicendo che la somma verrà restituita dopo 21 giorni. Ho detto loro che sono dei ladri se per ogni ricarica devo lasciare una cauzione di 45 € per 21 giorni. Oggi sono stato intervistato da una telefonista di Enel Energia. Benissimo, e io ho annullato i contratti di luce e gas Ho raccontato a lei questa brutta vicenda tutta documentata. Se non avessi avuto questo importo sulla carta non avrei potuto pagare la ricarica di energia di €1,38 Per questo pessimo comportamento ho deciso di cambiare il gestore uscendo dai contratti sottoscritti con Enel gas ed Enel energia. Ho specificato che vale il principio della Fidelizzazione del cliente. In merito alla colonnina di ricarica ho fatto un ulteriore esposto. Nel territorio di Ortona (CH) su 100.000 abitanti esiste una sola colonnina di ricarica e dall’anno scorso è rimasta invariata. Mi hanno risposto dicendo che “Non hanno ancora nessun programma di aumentare la dotazione in quel territorio e rinviano tutto al PNRR”. Vedremo tra un anno se la situazione resterà invariata o in via di miglioramento. „ Daniele Regondi

Un mondo nuovo, se aggiungete anche le “trappole”…

Risposta- Dalle due missive di Massimo e Daniele emerge soprattutto una cosa: l’esasperazione. Già gli utenti si trovano alle prese con un nuovo servizio, quello di ricarica, ancora da padroneggiare. In più i gestori lo disseminano di trappole che sembrano pensate apposta per disorientare l’ automobilista elettrico. Dalle due missive di Massimo e Daniele emerge soprattutto una cosa:. Già gli utenti si trovano alle prese con un nuovo servizio, quello di ricarica, ancora da padroneggiare. In più i gestori loche sembrano pensate apposta per disorientare l’ automobilista elettrico.

E’ vero che un’attenta lettura dei termini contrattuali avrebbe evitato gli infortuni in cui sono incappati i nostri due lettori. E’ previsto infatti che, esaurito l’ammontare di kWh di un abbonamento mensile, ulteriori prelievi siano fatturati in base alle tariffe piene del Pay per Use.

Abbonamenti, maneggiare con cura

Deve essere però l’utente a monitorare la capienza residua dell’abbonamento, perchè da Enel X Way non arriva nessun avviso di superamento soglia e la cronologia delle ricariche segue il criterio temporale (settimane e mesi) e non le date di attivazione-scadenza dell’abbonamento.

Il rinnovo automatico, poi, dovrebbe replicare le caratteristiche dell’ultimo abbonamento sottoscritto. Ma non è sempre così: riceviamo segnalazioni di rinnovi con passaggio arbitrario da una capienza all’altra (questi sì fatturati immediatamente, all’inizio del periodo). O anche di rinnovi richiesti espressamente dall’utente con abbonamenti diversi, ma non recepiti dal gestore.

Vero che il servizio di call center di Enel X Way è tempestivo e disponibile. Ma non basta la segnalazione telefonica a correggere gli eventuali errori: per ottenere il risarcimento è necessario avviare una pratica numerata, che consta di due o tre passaggi e non dura mai meno di un mese.

Enel X Way va veloce, ma la logistica?

prelievo cauzionale di 45 euro per ogni ricarica occasionale, indipendentemente dall’importo effettivo, è anch’esso previsto dagli ultimi aggiornamenti contrattuali comunicati da Enel X Way il mese scorso, contestualmente con la fine delle agevolazioni per gli abbonamenti e lo stop alla validità all’estero. Vaielettrico ne diede notizia Quanto alper ogni ricarica occasionale, indipendentemente dall’importo effettivo, è anch’essocontrattuali comunicati da Enel X Way il mese scorso, contestualmente con la fine delle agevolazioni per gli abbonamenti e lo stop alla validità all’estero. Vaielettrico ne diede notizia qui

Tuttavia è inammissibile che la restituzione avvenga solo dopo 21 giorni, quando l’analoga cauzione nei Pos di qualsiasi self-services è immediata, appena terminato il rifornimento. Questo denota l’arretratezza del sistena ICT di Enel, incapace di “interpellare” il sistema bancario in tempo reale.

Per non parlae poi dell’App, lenta, farragginosa e “an intuitiva”, nonostante i ripetuti aggiornamenti. Insomma, Enel X Way ricorda un po’ l’esercito napoleonico in Russia: grande slancio nella conquista dei territori (ampliamento delle rete con l’installazione di migliaia di nuove colonnine ogni anno) ma grandi inefficienze nella logistica di supporto, dall’affidabilità delle infrastrutture al servizio verso il cliente. E si sa come è finita la campagna di Russia.

Ultima annotazione: non si può attribuire ai gestori della ricarica la scarsa copertura di alcune aree del Paese. I bandi per l’installazione di colonnine pubbliche sono di competenza dei Comuni. E non tutti i Comuni sono sensibili al problema e solleciti nel risolvero.