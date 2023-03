Pronto il compromesso sul 2035? Termici sì, ma carbon neutral

Un portavoce della Commissione, scrive Reuters, ha rifiutato di commentare la bozza del documento. Ma ha fatto riferimento ai commenti del capo della politica climatica dell’UE Frans Timmermans, che ha affermato la scorsa settimana che qualsiasi soluzione deve rispettare la legge sull’eliminazione graduale dei carburanti fossili dal 2035, concordata lo scorso anno.

«I colloqui sono in corso tra la Commissione e le autorità tedesche», ha detto il portavoce. Come noto, oltre alla Germania che ha fatto dietrofront appena un mese fa, anche Italia, Bulgaria e Romania si sono opposte alla legge approvata dal Parlamento Europeo che prevedeva come unica opzione l’auto elettrica dopo il 2035.

Ma i carburanti carbon neutral non basteranno

Pare comunque che la Commissione sia intenzionata a procedere in prima battuta al varo definitivo della legge già varata dall’Europarlamento, sottoponendola così com’è alla ratifica dei 27 Paesi dell’Unione, prevedendo però un successivo emendamento per reintrodurre la possibilità di produrre e immatricolare veicoli termici a zero emissioni.

Anche perchè le tecnologie per produrre su larga scala i nuovi carburanti non sono ancora mature. Secondo uno studio del Potsdam Institute for Climate Research gli e-fuel, che prevedono la combinazione di idrogeno verde e CO2 sequestrata dall’atmosfera (leggi), al momento non potrebbero coprire più del 10% della domanda a prezzi accettabili. Includendo anche quella dei settori “hard to adbate“ come l’aviazione, la vavigazione e l’industria chimica, siderurgica e del cemento.

