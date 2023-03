IPCC: tempo scaduto, addio fossili dal 2040 o sarà la catastrofe

ln un rapporto appena pubblicato l’IPCC, il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, riassume i risultati degli ultimi cinque anni di studi e analisi sul clima: 10.000 pagine, sintetizzate in 37. Il messaggio è inequivocabile: bruciare combustibili fossili sta minacciando il benessere umano e la stabilità di gran parte della vita sulla Terra. E la nostra possibilità di evitare la catastrofe si sta rapidamente esaurendo.

La principale novità del rapporto è l’aggiunta di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 60% per il 2035. Questo aggiunge un’importante granularità alla corsa verso l’azzeramento delle emissioni nette nel 2050. Ciclo di impegni decennali sul clima che i paesi prenderanno nel 2025.

«Questo rapporto è un chiaro appello ad accelerare in modo massiccio gli sforzi per il clima da parte di ogni paese e settore e in ogni periodo di tempo», ha commentato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. «Il nostro mondo _ ha aggiunto _ ha bisogno di un’azione per il clima su tutti i fronti: tutto, ovunque, tutto in una volta».

I principali punti sottolineati da rapporto riguardano le cause della crisi climatica, i cambiamenti già avvenuti e le loro conseguenze, le azioni da intraprendere immediatamente per arginarli. Più in dettaglio:

Le emissioni di gas serra generate dall’attività umana hanno inequivocabilmente causato il riscaldamento globale e le emissioni hanno continuato ad aumentare, con alcuni paesi e gruppi che contribuiscono molto più di altri.

Il mondo deve ridurre le emissioni di gas serra del 60% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2035 .

di gas serra del rispetto ai livelli del 2019 . Sono già avvenuti cambiamenti “diffusi e rapidi” nei sistemi planetari, i cui impatti colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni mondiali a rischio. Più di 3 miliardi di persone sono altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici.

ai cambiamenti climatici. L’adattamento climatico è avanzato, ma non abbastanza. Gli attuali livelli di finanziamento sono insufficienti . L’aumento del riscaldamento renderà più difficile l’adattamento.

. L’aumento del riscaldamento renderà più difficile l’adattamento. Sebbene le politiche per mitigare il cambiamento climatico si siano ampliate, è probabile che il mondo supererà 1,5°C di riscaldamento “nel breve termine” a meno che le emissioni non raggiungano il picco prima del 2025 . implementare la rimozione del carbonio, che comporta ulteriori preoccupazioni.

“nel breve termine” a meno che le emissioni non raggiungano . implementare la rimozione del carbonio, che comporta ulteriori preoccupazioni. I rischi legati al clima aumentano con ogni aumento del riscaldamento. Tagli alle emissioni “profondi, rapidi e sostenuti” possono evitare alcuni cambiamenti futuri, ma non altri.

Le emissioni globali non sono diminuite, ma hanno continuato ad aumentare da allora, rendendo necessarie misure più drastiche e immediate per ridurle. Raggiungere presto emissioni nette zero è fondamentale. Tuttavia le emissioni da combustibili fossili nella fase di transizione al “net zero” già giustificano un aumento delle temperature globali superiore 1,5 gradi. Sarà quindi indispensabile avviare immediatamente azioni per ridurre i gas serra attraverso tecnologie come la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Nel frattempo, i due principali emettitori del mondo, Cina e Stati Uniti, stanno ancora espandendo il loro utilizzo di fonti fossili. La Cina ha approvato più progetti di carbone di tutte le altre nazioni messe insieme nel 2022. Gli Stati Uniti hanno appena approvato un nuovo progetto di trivellazione petrolifera in Alaska. Gli Stati Uniti sono il più grande emettitore dall’inizio dell’era insutriale ad oggi.

Gli scienziati dell’IPCC sottolineano poi che i paesi meno sviluppati sono i più colpiti da fenomeni che hanno causato solo in minima parte. Perciò, Gutierres ha invitato i paesi sviluppati ad accelerare i loro sforzi per arrivare ad azzerare le emissioni nel 2040 anzichè nel 2050. E ad assumendosi il principale onere della transizione. «La transizione deve coprire l’intera economia. Gli impegni parziali non asteranno».

Il passaggio più drammatico del rapporto stilato dagli scienziati di 195 Paesi è il seguente: «Le scelte e le azioni messe in atto in questo decennio avranno impatti ora e per migliaia di anni».

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –