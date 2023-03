Diktat tedesco alla Ue: e-fuel oltre il 2035

Diktat tedesco alla UE: gli e-fuel rientrino tra le soluzioni ammesse per le auto anche dopo il 2035. E con la Commissione europea l’accordo è ormai vicino.

Diktat tedesco e Bruxelles dovrà chinare il capo

È quanto è emerso dopo l’incontro di domenica tra i vertici del governo tedesco e la presidente Ursula von der Leyen. Per il cancelliere Olaf Scholz e il ministro dei Trasporti, il liberale Volker Wissing, si è trattato di un “dialogo costruttivo“, per trovare un accordo “rapido“. La decisione finale su come procedere spetterà a Bruxelles appare scontato che la Commissione chinerà la testa. Il governo italiano potrà così presentare il compromesso come un suo successo, ma in realtà la svolta è tutta farina del sacco di Berlino. Che, a sua volta, porta avanti le istanze del gruppo Volkswagen, un tempo ostile agli e-fuel, ma ora assolutamente favorevole con il nuovo corso impresso dal n.1 Oliver Blume. Blume viene dalla Porsche, marchio che scommette da tempo sugli e-fuel con investimenti consistenti. Ed è convinto che questa soluzione, in alternativa all’elettrico, possa far sopravvivere i motori tradizionali.

Con i carburanti sintetici si salvano i motori tradizionali

L’incontro del governo tedesco con la UE è avvvenuto al castello di Meseberg, vicino a Berlino. Di fatto la Commissione era davanti a un ricatto. Il dietrofront della Germania (in passato favorevole al solo elettrico dal 2035, come la Francia) la poneva in una strada senza uscita. L’astensione di Berlino, col voto contrario di altri Paesi tra cui l’Italia, avrebbe fatto mancare la maggioranza richiesta, facendo naufragare la normativa. Tanto che il voto finale è stato rinviato a data da definirsi. Secondo la proposta tedesca, dal punto di vista tecnico l’obiettivo della neutralità climatica può essere garantito anche dai motori a combustione alimentati con carburanti sintetici. Questo se per arrivare alle emissioni zero di gas serra si tiene conto dell’intero ciclo di vita, dalla produzione di elettricità alla guida, well to wheel. La CO2 assorbita per produrre carburanti sintetici con energie rinnovabili e idrogeno compensa del tutto la CO2 emessa al momento della combustione dalle e-fuel. Tesi ormai accettata dalla UE, che molto farà discutere.

