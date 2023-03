Ecco la “via degli e-fuel”: da Stoccarda al Cile e ritorno

Per capire il diktat tedesco che vuole imporre anche i motori termici alimentati da carburanti sintetici o e-fuel tra quelli consentiti dopo il 2035 bisogna andare in Cile, appena a nord di Punta Arenas all’estremità meridionale del Sud America. E’ una delle zone più ventose del Pianeta ed è lì che Porsche ha piazzato l’impianto di Haru Oni, inaugurato il 20 dicembre scorso. Entro quest’anno produrrà abbastanza idrogeno verde e catturerà abbastanza CO2 dall’atmosfera per sintetizzare quasi 200.000 galloni (750.000 mila litri) di metanolo verde. Una parte sarà convertita in circa 34.000 galloni (129 mila litri) di benzina verde. Serviranno ad alimentare i bolidi di Stoccarda nelle gare del Motorsport.

L’e-fuel di Porsche che nasce dal vento Ma lì, nella regione di Magallanes, l’energia eolica è sempre disponibile ed è circa quattro volte maggiore rispetto a qualsiasi altra parte del continente europeo. Questo significa che potenzialità produttive e costi sono infinitamente più bassi che altrove. Al progetto partecipano, oltre Porsche, che ha investito 100 milioni, Highly Innovative Fuels, Siemens Energy, ExxonMobil e le compagnie petrolifere e del gas cilene ENAP e Empresas Gasco. A regime, nel 2026, l’impianto potrà produrre fino a 1 milione di tonnellate di metanolo verde all’anno, di cui una parte sarà convertita in circa 550 milioni di litri di e-fuel. Sembrano tanti, detti così, ma sono meno del 15% del carburante per autotrazione consumato in Italia. Ecco come funziona l’impianto cileno Inizialmente l’impianto funzionerà così: una turbina eolica Siemens Gamesa da 3,4 MW alimenterà una membrana a scambio protonico Siemens Silyzer 200 per produrre idrogeno verde dall’acqua tramite elettrolisi con un’efficienza del 65%. A regime l’energia eolica installata salirà a 2,5 GW (aumentando di conseguenza l’elettrolisi) e sono previsti ulteriori miglioramenti dell’efficienza entro i prossimi cinque anni.

Un sistema Global Thermostats estrae la CO2 dall’aria utilizzando un rivestimento assorbente a base di ammina su una matrice ceramica porosa a nido d’ape. La CO2 viene periodicamente “lavata via” dal vapore a bassa temperatura per ottenere il 98% di CO2 pura. Il metanolo verde viene quindi formato facendo passare l’idrogeno e la CO2 attraverso un catalizzatore rame-zinco Johnson Matthey. Infine, il metanolo viene vaporizzato, surriscaldato e iniettato in un reattore a letto fluido dove un catalizzatore ExxonMobil aiuta a convertirlo in benzina, con acqua come sottoprodotto.

Gli additivi e la miscelazione necessari per garantire che l’e-fuel possa fungere da sostituto “drop-in” per la benzina grezza abbassa l’ intensità di carbonio a circa 10, non zero. Bruciarlo, insomma, produce il 90% in meno di carbonio netto rispetto alla benzina standard, con proprietà prestazionali identiche. Quanto costa? Oggi 10 euro al litro

Ma la vera domanda è: Quanto costa? Porsche fissa il prezzo iniziale a 10 euro al litro (44,73 dollari al gallone). Ma si stima che le economie di scala e lo sviluppo della tecnologia possano ridurlo fino a 7,57 dollari al gallone entro il 2026. Vale a dire circa 2 euro al litro. Parliamo di costo industriale, a cui andrebbe aggiunto il costo di trasporto e distribuzione, l’aventuale tassazione e i margini di guadagno. Le navi che trasporteranno l’e-fuel e le nuove Porsche in giro per i mercati mondiale saranno a loro volta alimentate a emetanolo. Nel contempo l’e-fuel sarà riservato ai proprietari di vecchie Porsche termiche per consenritre loro di circolare anche quando tutte le vetture di nuova produzione saranno solo elettriche. Oltre all’impanto cileno, la società Highly Innovative Fuels sta valutando altri due impianti, uno negli Stati Uniti e uno in Australia. La versione di eFuel Aliance, la lobby degli e-fuel