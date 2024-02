Con la rivolta dei trattori, gli agricoltori sono contro l’ambientalismo ideologico di Bruxelles. Un ritornello ripetuto più volte, in questi giorni, come leva contro il Green Deal. Il vero obiettivo dei tanti, non tutti, che sono saliti sui trattori in cerca di visibilità, voti, consenso. Eppure la transizione ecologica in tante aziende green anticipa i provvedimenti dello Stato e dell’Unione europea. Cerchiamo di capirne di più.

Rivolta dei trattori/ I motivi della protesta

Se con la rivolta dei trattori alcune organizzazioni di imprenditori agricoli hanno orientato la protesta verso Bruxelles, in tanti, non senza accuse reciproche, hanno puntato su Roma perché uno dei motivi che ha alimentato la protesta è la fine dell’esenzione Irpef sul diritto di superficie in vigore dal 2017 e ora ripristinata con la legge di Bilancio 2024. E’ una tassa da quasi 300 milioni, decisa a Roma non a Bruxelles.

Lasciare il 4% dei terreni incolti per beneficiare degli incentivi della Politica Comune europea (Pac)? Sì, questa è una decisione della Ue e ha innescato la rivolta dei trattori in tutta l’Europa. Ora la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto retromarcia. Ma non totale, bensì solo una deroga.

Hanno ragione gli agricoltori? Sicuramente c’è un impatto economico, ma non dimentichiamo che le rotazioni sono storia antica e assicurano una maggiore fertilità dei suoli oggi sempre meno produttivi. Insomma, bisogna comunque spendere per curare la terra.

La riduzione dei fitofarmaci o pesticidi – termine adottato a seconda della diversa scuola di pensiero a cui si appartiene – con la strategia Farm to Fork 2030 è impegnativa e prevede il taglio fino al 50% dell’impiego di questi prodotti. Una scelta che fa paura a tanti soprattutto in questi ultimi anni dove le piante da frutta o i pomodori, per fare un esempio, devono lottare con nuovi piccoli ma letali nemici.

Qui le istituzioni europee hanno fatto un passo indietro come nei mesi scorsi con il regolamento sugli imballaggi in plastica per l’ortofrutta. Senza dimenticare le polemiche sulla carne coltivata, la farina d’insetti e il nutriscore.

Ma il 71% delle imprese ha investito sulla transizione eco energetica

La contrapposizione c’è, la paura del cambiamento anche ma allo stesso tempo possiamo testimoniare che sono veramente pochi gli agricoltori che negano i cambiamenti climatici.

Non solo sono consapevoli della nuova e terribile normalità climatica ma investono per mitigarne gli effetti. Un recente studio di Nomisma parla chiaro: “Negli ultimi anni, il 71% delle imprese agroalimentari ha già effettuato investimenti per la transizione eco-energetica e un altro 13% è in procinto di farli, primariamente con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici (oltre una su due), che tanto pesantemente negli ultimi anni hanno inciso nell’attività aziendale, o trarre beneficio dalle energie alternative“.

In cosa hanno investito? Sempre da Nomisma: “La digitalizzazione a supporto della produzione agricola è già una realtà e l’integrazione con macchine agricole e strumenti rendono l’attività produttiva più sostenibile: il 32% delle aziende agricole intervistate ha dichiarato infatti di utilizzare macchine con guida assistita o semi-automatica con GPS integrato (55% nel tabacco), un 25% di avere centraline meteo aziendali e, nel 19% dei casi, sistemi per il supporto alle decisioni per la difesa fito-sanitaria, a dimostrazione di come gli investimenti negli strumenti tecnologici e digitali siano ritenuti fondamentali per rendere la propria impresa non solo più performante, ma anche più sostenibile“. Chiaro il legame: più sostenibili, più competitivi.

L’ overbooking dei bandi per agrivoltaico e agricoltura 4.0

A novembre scorso si è chiuso uno dei bandi per l’agrisolare, non a terra ma sui tetti delle aziende agricole, con un vero e proprio overbooking.

Il bando, con risorse del Pnrr per oltre 1 miliardo, ha fatto boom (leggi qui). Il pieno di domande. Visto il successo sono stati recuperati altri 850 milioni per le imprese agricole. Le rinnovabili, insomma, piacciono in agricoltura e la misura finanziava pure accumulatori e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Preso d’assalto anche il bando Ismea

Ma non è finita qui. Un altro bando preso d’assalto è stato quello Ismea dedicato sempre all’innovazione, finanziamento di macchine green e di strumenti per la riduzione dei consumi di fitofarmaci/pesticidi, con ben 75 milioni prenotati in quattro ore (leggi qui).

Ora è il turno dei 21 bandi, sempre fondi del Pnrr, dedicati ai trattori a basse emissioni, elettrici e a biometano, e strumenti per ridurre i consumi di acqua e di chimica in campo. Iniziative dell’Unione Europea, all’interno del Green Deal, accolte bene dagli agricoltori.

Nei giorni scorsi abbiamo visitato i pereti distrutti dall’alluvione in Romagna (leggi qui). Si riparte e con impianti progettati per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e sono state mostrate con orgoglio le macchine elettriche acquistate. Non solo per un piccolo contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti, ma per la salute degli stessi lavoratori grazie a macchine con meno vibrazioni, rumore e velenoso gas di scarico da respirare.

L’agricoltura che coltiva la transizione

C’è chi fa la corte agli agricoltori per abbattere il Green Deal e le politiche vero la transizione ecologica ed energetica, ma sul campo e nei campi sono tante le aziende che credono nella necessità di una svolta verso tecnologie alimentate da energie rinnovabili e quest’ultime, se possibile da produrre in azienda.

