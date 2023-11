Boom per il bando Agrisolare in agricoltura, arrivano altri 800 milioni

Il bando Agrisolare,con risorse del Pnrr per oltre 1 miliardo, ha fatto boom. Anzi overbooking di domande. Visto il successo arrivano altri 850 milioni per le imprese agricole. E arrivano gli incentivi per le comunità energetiche.

Altri 850 milioni per oltre 2 miliardi di investimenti

Non è stato possibile finanziare tutte le domande pervenute con il bando agrisolare, ma visto il successo dell’iniziativa la Commissione europea, oltre che approvare l’intervento, mette a disposizione altre risorse.

Vediamo i numeri dalla parole del ministro Francesco Lollobrigida: “La misura Parco Agrisolare, ha registrato un overbooking di domande, è stata particolarmente apprezzata dalla Commissione, tanto da essere implementata con altri 850 milioni di euro, passando così da 1,5 a 2,3 miliardi di euro. Un caso virtuoso di incremento dell’obiettivo iniziale fissato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di potenza installata da fonti rinnovabili. Obiettivo che è stato addirittura triplicato, portandolo a oltre 1,3 gigawatt“.

Il mondo agricolo, anche grazie agli ampi spazi a disposizione a iniziare dai tetti dei capannoni e dei magazzini, crede nel solare. Il bando finanziava inoltre e finanzierà anche colonnine e accumulatori per permettere l’uso di veicoli elettrici in azienda. Visto l’aumento dell’offerta di trattori, macchine per la raccolta della frutta, droni e robot che fanno il diserbo e altri lavori.

Incentivi anche per le comunità energetiche

La Commissione europea ha dato il via libera anche al decreto di incentivazione sulla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili ovvero le Comunità energetiche rinnovabili. .

Il decreto italiano è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.

Per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal Pnrr, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà di essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

I benefici previsti riguardano: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e le biomasse. I destinatari possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.

Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi.

