ICE di destra, BEV di sinistra? L’auto elettrica divide il mondo

ICE di destra, BEV di sinistra: girare in auto elettrica, o al contrario osteggiarla come fa sistematicamente Matteo Salvini, sta diventando una sorta di dichiarazione di voto: Come era un tempo avere in tasca “La Repupplica” piuttosto che “Il Giornale” (oggi nessuno ha più un quotidiano in tasca, ci avete fatto caso?). Ma è un vezzo solo italiano? Sembrerebbe di no. Il dibattito sulla mobilità sostenibile – e più in generale sulla transizione energetica – divampa e si radicalizza in tutto il mondo.

Europee di giugno e Presidenziali Usa: due voti che si giocano anche sull’auto elettrica

L’auto elettrica sta diventando infatti uno dei temi politici chiave in vista dei due appuntamenti elettorali “clou” del prossimo anno: le elezioni europee di giugno e le presidenziali americane di novembre.

In Europa, però, questo è vero fino a un certo punto. La stessa maggioranza destra-centro italiana, pur concordando su una generica ostilità per l’auto elettrica, ha posizioni variegate. Il no della Lega di Salvini è categorico: l’obiettivo dichiarato è far saltare la messa al bando alle auto diesel e benzina dal 2035. La Lega va oltre: si oppone a tutta la strategia europea sulla transizione energetica e contesta perfino l’esistenza di una vera emergenza climatica. Promette quindi che se le forze di destra europee vinceranno le prossime elezioni, la nuova maggioranza farà saltare il banco.

I distinguo della destra europea. Orban per esempio…

Più sfumate le posizioni del premier Giorgia Meloni che sostiene: “Ci sono significative alternative per coniugare sviluppo e sostenibilità: i biocarburanti, i carburanti sintetici, anche l’idrogeno, ambiti in cui l’Italia vanta una tecnologia di assoluta avanguardia». La sua battaglia in Europa si limiterà probabilmente ad ottenere il via libera per auto termiche alimentate da bio carburanti. In perfetta sintonia con Forza Italia.

E nel resto d’Europa? In Francia la leader della destra populista Marie Le Pen ne fa una questione sociale: l’auto elettrica è per ricchi quella termica per la povera gente, che lei vuole difendere, come difese i gillet gialli nella guerra contro il caro benzina. Pro elettrica invece il presidente Emanuel Macron, uomo di centro ma alleato alla sinistra riformista. In Germania e Spagna le rispettive ultra destre in ascesa (Alternative fur Deütschland, AFD) e Vox incalzano i governi per invertire la linea pro elettrico.

Quello tedesco di Olaf Scholz ha anche un’opposizione interna (i liberali della FDP) tanto che ha già ottenuto dall’Europa il via libera agli e-fuels, una scorciatoia per salvare il motore termico.

La Spagna è in piena crisi di governo. Forse il premier socialista uscente Pedro Sanchez riuscirà a riemettere insieme una maggioranza, ma dovrà rinunciare a qualcosa. Per esempio, ha già deciso di abolire gli incentivi alle elettriche dal prossimo anno e l’altro giorno ha cancellato la decisione di acquistare 7 mila auto di Stato elettriche.

Tuttavia uno dei leader simbolo della destra europea, l’ungherese Viktor Orbán, sta dall’altra parte della barricata. Il suo Paese è diventato uno dei principali approdi europei per i grandi produttori asiatici di batterie e Orbán fa carte false pur di attrarne il più possibile. Per una destra italiana che dipinge l’auto elettrica come una fabbrica di disoccupati, la sua priorità è invece creare posti di lavoro.

Ripensamenti e incertezza anche nel Regno Unito, dove il premier Rishi Sunak, ha invertito la rotta sulla politica ambientale, posticipando dal 2030 al 2035 il bando alle auto termiche.

Il no auto elettrica riporterà Trump alla Casa Bianca?

Negli Stati Uniti la divisione ICE di destra BEV di sinistra è lampante. In prima fila pro auto elettriche sono gli Stati democratici (California e New York), mentre le roccaforti repubblicane come il Wyoming vorrebbere addirittura vietarle. E Donald Trump ha già fatto capire che tenterà di tornare alla Casa Bianca cavalcando i malumori del mondo automotive e dell’industria americana degli idrocarburi. L’UAW, il sindacato dei lavoratori dell’auto negli Stati Uniti, è in sciopero per chiedere salari più alti , settimane lavorative più brevi e garanzie che i loro posti di lavoro saranno preservati in futuro.

Trump ha colto la palla al balzo presentandosi a Detroit per dire che l’auto elettrica è «troppo costosa e pensata per chi vuole fare solo brevi viaggi». Imporre come vuole fare il suo rivale Biden è «demenziale, una transizione verso la disoccupazione e l’inflazione senza fine». «Joe Biden _ ha aggiunto _ sta cedendo il lavoro e la sicurezza del Paese alla Cina, che controlla la maggior parte dei minerali e la produzione di batterie».

