Il Wyoming in contromano, bando alle BEV dal 2035

Lo stato americano del Wyoming va contromano e sposa la scadenza del 2035, ma non per mettere al bando le auto termiche, bensì quelle elettriche.

E’ probabilmente l’unico caso al mondo di “phase out” a parti inverse. Da altre parti, per esempio in Italia, possono anche esserci polemiche e resistenze alla fine delle ICE, ma nessuno si sognerebbe mai di imporle per legge. Lo Stato americano invece potrebbe farlo se passa una proposta di legge bipartisan presentata sia al Senato, sia alla Camera dei Rappresentanti. Il divieto di vendere auto elettriche, secondo i promotiri , servirebbe a sostenere l’economia locale fortemente legata all’estrazione di combustibili fossili.

Anche in America molti Stati, al traino delle avanguardie California e Stato di New York, hanno individuato o stanno per individuare la data del 2035 per mettere uno stop alle auto termiche. Ma il Wyoming va decisamente contromano.

Il petrolio? “Industria orgogliosa e preziosa”

Quattro senatori – tre democratici e un repubblicano – e due membri della Camera dei Rappresentanti, entrambi repubblicani, hanno presentato un disegno di legge. Citano la produzione di petrolio e gas come “un’industria orgogliosa e preziosa del Wyoming ” .

Secondo loro, l’industria petrolifera ha “creato un numero infinito di posti di lavoro” poiché il Wyoming è una delle principali regioni petrolifere. Spiegano inoltre che l’auto termica ha “consentito alle industrie e alle imprese dello stato di impegnarsi nel commercio e nel trasporto di merci e risorse in modo più efficiente” .

Auto elettriche ‘inguidabili’ nel Wyoming

Hanno poi attaccato l’auto elettrica stessa, e in particolare la mancanza di infrastrutture di ricarica. La rete elettrica statale, inoltre, non è adatta allo sviluppo delle infrastrutture. Inoltre, dicono che i combustibili fossili saranno “vitali” per il trasporto di merci e persone negli Stati Uniti.

Ritengono poi che «l’auto elettrica non è sostenibile» e che abbandonarla «assicurerà la stabilità dell’industria petrolifera e del gas nel Wyoming” . Il Wyoming è solo l’ottavo stato nella classifica dei maggiori produttori di petrolio. Potrebbe dare il “buon esempio” agli altri sette, a partire dal numero uno, il Texas.

