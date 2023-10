Le parole di Salvini sul dramma di Venezia accendono una polemica di cui non si sentiva il bisogno, davanti a una tragedia così grande. Ecco che cos’ha detto.

Le parole di Salvini smentite dal procuratore: “Non si è verificato alcun incendio”

“E’ presto per dare commenti” – ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – “Qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione. E in un momento in cui si dice che tutto deve essere elettrico, uno spunto di riflessione è il caso di farlo“. Per la verità, a guardare le condizioni del bus dopo il terribile incidente, a tutti era sembrato che non si fossero sviluppate fiamme dai pacchi-batterie. E che i danni al mezzo fossero dovuti al volo dal cavalcavia. Ma la smentita più autorevole alle parole del vice-presidente del Consiglio è arrivata dalla magistratura di Venezia. “Stiamo lavorando sulla dinamica dell’incidente che ha visto il bus toccare e scivolare lungo il guardrail per un cinquantina di metri. E infine, con un’ulteriore spinta a destra, precipitare al suolo“, ha detto il Procuratore Capo Bruno Cherchi, facendo il punto sull’incidente del pullman. “Non ci sono segni di frenata, nè contatti con altri mezzi” ha aggiunto. “Non si è verificato alcun incendio – ha spiegato – nè dal punto di vista tecnico nè c’è stata una fuga di gas delle batterie a litio che ha provocato fuoco e fumo“.

