Biocarburanti bocciati alla prova-efficienza del prof. Armaroli

Ha senso insistere ancora sui biocarburanti come alternativa sostenibile alla mobilità elettrica? La prova-efficienza del prof. Armaroli li boccia. E una produzione di massa entrerebbe in conflitto con il fabbisogno alimentare dell’Umanità.

Il conflitto fra cibo e biocarburanti

Tralasciamo il fatto che per rifornire con biocarburanti autarchici il solo parco auto italiano basterebbe a stento destinare tutto il territorio italiano a colture energetiche dedicate. Vale a dire mais, canna da zucchero, frumento, barbabietola da zucchero e sorgo per il bioetanolo. Olio di colza, olio di palma e olio di soia per il biodiesel. Azzerando di fatto l’intera filiera agroalimentare italiana, tanto cara a questo governo che ha ribattezzato il Ministero dell’Agricoltura “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

Solo il 14% del fabbisogno, metà per aerei e navi

A livello mondo lo scenario cambia, ma non in modo significativo. Sfruttando terreni marginali oggi non coltivati e recuperando scarti agricoli oggi inutilizzati il conflitto fra colture alimentari e colture energetiche si attenuerebbe. Le stime sono discordanti, ma quelle più ottimistiche indicano nel 2,4% del totale coltivabile la quota di superficie sottratta alle prime per ottenere i volumi di biomasse necessari per le seconde.

Realisticamente il rapporto 2021 Net Zero by 2050 IEA afferma che i biocarburanti liquidi «potranno soddisfare il 14% della domanda globale di energia per i trasporti nel 2050, rispetto al 4% nel 2020». Ma più della metà sarà destinata ai trasporti aerei e marittimi che sono difficili o impossibili da elettrificare con le attuali tecnologie di accumulo dell’energia.

Efficienza energetica, la prova-Armaroli

Concentriamo invece l’attenzione sull’efficienza energetica dei biocarburanti, raffrontandola a quella della produzione elettrica da fonti rinnovabili, e dal fotovoltaico in particolare.

E’ un esercizio che spesso propone il professor Nicola Armaroli (vedi sul nostro canale Youtube) nelle sue conferenze, partendo da un metro quadrato di superficie e da una banalissima Nissan Leaf.

Un m² di giardino per il biodiesel…

Nel caso uno Armaroli immagina di coltivare il suo metro quadrato di giardino a colza, trasformare il raccolto annuale in biodiesel e versarlo tutto nel serbatoio della sua precedente auto a gasolio.

Quanta strada percorrerà un’autovettura in un caso e nell’altro? Vediamo: partendo dal Colosseo, a Roma, l’auto diesel alimentata a biodiesel ricavato dall’olio di colza riuscirà a percorrere poco più di due chilometri fermandosi poco dopo Villa Borghese.

…E un m² di fotovoltaico

Nel caso due l’identica superficie sarà coperta da un pannello fotovoltaico e l’energia elettrica prodotta in un anno verrà accumulata nella batteria della sua penultima auto elettrica, una Nissan Leaf.

Partendo anch’essa dal Colosseo, la Nissan Leaf alimenatata con un m² di fotovoltaico uscirà da Roma, dal Lazio e dall’Italia arrestandosi scarica nei pressi di Monaco di Baviera dopo aver percorso circa 900 km.

Risultato finale: con lo stesso consumo di territorio l’auto elettrica percorre 400 volte più chilometri di quella a biodiesel.

