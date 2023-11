A EICMA 2023 tantissime novità a zero emissioni. Scooter e moto elettriche conquistano sempre più spazio nei saloni della Fiera di Rho a Milano.

NIU

NIU arriva ad EICMA con tante novità. La XQi3 è una dirt bike elettrica, la SQi una moto leggera e la RQi è la sorella maggiore per chi vuole più prestazioni. Nei progetti del colosso cinese ci sono anche due scooter pensati per lo swapping. Prezzi dettagli e foto nell’articolo dedicato.

Hurba

Hurba si presenta a EICMA con due scooteroni da 11 kW. Un numero magico che permette di circolare in tangenziale e in autostrada. Per guidare lo Street Raptor 300s però basta la patente A1 o la B. Straordinariamente flessibile la ricarica: lo Street Raptor 300s si collega alle colonnine con una presa Tipo2 mentre la versione AIR ha il pacco batteria estraibile.

Italian Volt Lacama

E finalmente la Lacama debutta davanti al grande pubblico di EICMA. Una moto che alza l’asticella delle due ruote elettriche, un progetto frutto dell’esperienza e dell’artigianato italiani. Prodotto di assoluta eccellenza che abbiamo avuto il piacere di scoprire in anteprima questa estate (leggi l’articolo e guarda il video).

Confermate le caratteristiche tecniche e comunicato anche il prezzo. Parlando di qualità elevatissima anche il costo va di pari passo: la Lacama HYPERLIGHT ha un prezzo di 36.356 €, mentre la HYPERSPORT di 38.796 €.

Velocifero Race-X

Svelato un anno fa come prototipo, Velocifero Race-X si ripresenta ad EICMA 2023 nella sua veste definitiva. Lo scrambler elettrico, ideato da Alessandro Tartarini, sarà prodotto a partire da marzo 2024 e in Italia potrà essere guidato a partire dai 16 anni con patente A1.

Tra le peculiarità più interessanti il fatto che Race-X possa ricaricarsi anche dalle colonnine pubbliche, opzione rara per moto di questo segmento. Interessanti i dati sulle prestazioni: 170 km di autonomia con singola ricarica, velocità di punta di 110 km/h. Il motore elettrico sprigiona una potenza massima di 10 kW, con una coppia di 220 Nm. Prezzo di partenza: 7.600 euro.

Velocifero presenta altre due novità ad EICMA. La Jump Scrambler, moto che strizza l’occhio off-road con un motore da 3 kW continui, coppia massima di 175 Nm e una velocità di 90 km/h. Per la città invece ha portato il Tennis E, alimentato dallo stesso motore e dotato di due batterie estraibili di capacità complessiva di 2,88 kWh, che garantiscono un’autonomia dichiarata di 80 Km.

Entrambi i modelli saranno disponibili da marzo 2024.

Bosch, sicurezza, connettività e un nuovo propulsore

Dai nuovi sistemi di propulsione green alle innovazioni in termini di sicurezza e connettività. Bosch sbarca ad EICMA 2023 con un carico di interessanti novità per i veicoli a due ruote.

Il colosso tedesco mette in mostra le proprie soluzioni per la mobilità elettrica, con un nuovo motore a mozzo ruota leggero e tecnologico.

In vetrina anche nuovi sistemi di assistenza alla guida per una maggiore sicurezza: dai sensori radar di nuova generazione al Motorcycle Stability Control, ora esteso a tutti i segmenti dei motocicli. Aggiornamenti anche nel campo della connettività, con funzioni on-demand avanzate gestibili da display sempre più interattivi.

Tromox MC10

La MC10 è una dirt bike concepita per il divertimento a 360°. L’abbiamo già vista alcuni mesi fa e torna quest’anno ad EICMA nella versione definitiva. I numeri sono molto interessanti: 90 km/h di velocità massima e 90 kg di peso. Un rapporto studiato per esaltare leggerezza e agilità, soprattutto nel fuoristrada non troppo impegnativo.

La MC10 è dotata di un motore centrale da 10 kW che eroga una coppia di 280 Nm. È alimentato da una batteria da 72 volt e 30 Ah (2,16 kWh). Tromox dichiara un’autonomia di 60 km che raddoppia se si utilizza anche la seconda batteria, pagando il prezzo di 10 kg in più sulla bilancia.

Bashan

Debutto “elettrico” ad EICMA 2023 per il marchio Bashan dell’azienda cinese Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd.

Il produttore, che da anni esplora i settori delle due, tre e quattro ruote, si presenta al Salone milanese con le sue prime motociclette a zero emissioni: AK7000D e AK3500D.

Il modello AK7000D è quello più versatile, sportivo e prestazionale. Il motore elettrico sprigiona una potenza di punta di 13 kW e 100 Nm di coppia, lanciando il veicolo ad una velocità massima di 130 km/h. L’autonomia dichiarata è di 190 km.

Design retrò e prestazioni più contenute, invece, per l’AK3500D, modello dalle dimensioni compatte pensato per la città. Può raggiungere una velocità massima di 85 km/h, grazie ad un motore da 6 kW e 240 Nm di coppia. L’autonomia massima è di 110 km.

Entrambi i modelli sono dotati dei sistemi di comunicazione CAN e HDC, per una maggiore sicurezza durante la guida.

NERVA

Del marchio spagnolo abbiamo recentemente testato lo scooter EXE. A EICMA presenta tre nuovi modelli, tutti dotati delle batterie Blade LFP di BYD (batterie al Litio/Ferro-fosfato). L’EXE II è l’erede dell’EXE con novità sia stilistiche che tecnologiche. In primis un sistema di raffreddamento ad acqua che consente al motore da 11 kW (19 di picco) di spingere fino a 130 km/h.

Il pacco batteria da 7,83 kWh si ricarica dell’80% in 2 ore. L’autonomia dichiarata varia dai 180 km in modalità ECO, ai 140 km della modalità NORMAL ai 90 km della modalità SPORT. Buone anche le dotazioni tecnologiche; display OLED da 8,8”, l’avviamento keyless, il controllo di trazione e un sistema integrato di diagnosi da remoto.

La seconda novità è il Lift, scooter più giovane e più leggero (20 kg più leggero rispetto all’EXE). Le ruote sono da 14” e il motore meno sportivo 6,75 kW (picco 10 kW) con una velocità massima di 105 km/h. Il pacco di batterie Blade da 4,147 kWh si ricarica in 3,7 ore (3 ore 80%). L’autonomia dichiarata e di 130 km (ECO), 90 km (NORMAL) o 70 km (SPORT). L’ultimo scooter svelato da Nerva a EICMA è il Cargo, scooter monoposto per sfruttare più capacità di carico. È di base una variante dell’EXE.

