EICMA 2023. Nuova gamma Zero, più accessibile per tutti

Nella gamma 2024 Zero avrà tre moto d’ingresso da 11 kW, guidabili con patente A1 o B. I listini in promozione resteranno anche l’anno prossimo.

Quando si parla di moto elettriche, Zero Motorcycle è il marchio di riferimento. Principalmente per due motivi: ha oltre 16 anni di esperienza ed è il brand con la gamma più trasversale, in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze dei motociclisti.

Il brand californiano per imporre con ancora maggior incisività la propria leadership ha deciso di confermare, a partire da EICMA 2023, e per tutta la stagione 2024, i listini oggi in promozione. L’idea di calmierare i prezzi va certamente incontro a quelli che sono i desideri del mercato.

Una “S” tutta nuova

Nella stessa ottica Zero ha deciso rinnovare la “S” prendendo la piattaforma tecnologica delle sorelle maggiori ma mantenendo l’immatricolazione a 11 kW, “cilindrata” che permetterà di guidare la Zero S MY 2024 anche a chi ha la patente A1. Sarà equipaggiata con il nuovo motore Z-Force 75-7 che ha in comune lo stesso hardware esterno con la SR/F, ma internamente è stato sviluppato per massimizzare la potenza in funzione del peso. Sulla bilancia infatti si arriva a 223 kg e se si parla di autonomia, Zero dichiara 248 km con un pieno di elettroni. Il prezzo è di € 17.840,00 f.c.

SR, sempre più flessibile

La Zero SR nella versione MY 2024 va nella direzione di una sempre maggiore flessibilità e personalizzazione. Sarà infatti disponibile di serie nella configurazione per chi ha conseguito la patente A2, ma con la possibilità di un upgrade in vista del passaggio alla patente A. In altre parole sarà possibile fare un upgrade sia della potenza del motore che della capacità della batteria.

Dual Sport

Anche la famiglia “Dual Sport” va incontro ai più giovani o o ai possessori di patente B. Sulla piattaforma della DSR/X, è nata la DS, veicolo d’accesso alla gamma con motore da 11 kW e quindi guidabile anche dai 16enni. La DSR invece è guidabile con la patente A2, ma con un aggiornamento software effettuabile presso i rivenditori ufficiali può essere potenziata per i possessori di patente A. In questo modo crescono le prestazioni e la coppia passa da 170 a 195 Nm.

Ultima novità Dual Sport è un’edizione speciale della DSR/X, la Black Forest Edition. Una versione top di gamma caratterizzata oltre che dalla colorazione total black anche da una dotazione full optional (parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezioni fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse). Non bastasse è disponibile anche un kit catena per fuoristrada estremo ed è possibile aumentare ulteriormente la capacità della batteria o la velocità di ricarica.

11 kW

Zero punta ad allargare il mercato delle moto elettriche ampliando i potenziali acquirenti. Parte dai nuovi motociclisti, dai giovani o da chi magari ha in tasca solo la patente B. In gamma oltre alla S MY24 e alla DS MY24 c’è anche la FXE MY24, tre modelli proposti con potenza limitata a 11 kW e guidabili con patente A1 o B.

Inoltre, pur avendo prezzi non certo economici, risultano più abbordabili rispetto alle sorelle maggiori.

I nuovi prezzi della gamma Zero

Listino prezzi al pubblico IVA inclusa, in vigore da novembre 2023 sui modelli della nuova gamma

FX ZF7.2 € 14.125,00

FXE ZF7.2 € 14.350,00

S ZF14.4+ € 17.840,00

DS ZF14.4+ € 18,865,00

SR ZF15.6+ € 18.865,00

DSR ZF15.6+ € 19.890,00

SR/F ZF17.3 € 23.580,00

SR/S ZF17.3 € 23.990,00

DSR/X ZF17.3 € 24.090,00

DSR/X BLACK FOREST € 27.165,00

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-