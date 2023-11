EICMA 2023. Vespa Elettrica, ora con batterie rimovibili

Piaggio rispolvera la gamma Vespa e ci sono novità anche elettriche: cambiano nome e soprattutto hanno le batterie estraibili.

Non si può parlare certo di una rivoluzione, ma per Piaggio comunque c’è un cambiamento d’approccio. La Vespa resta esteticamente l’icona che conosciamo, ma acquista rinnovate motorizzazioni e all’interno di queste ci sono anche quelle elettriche. In pratica la Vespa elettrica non è più un alieno all’interno della gamma, ma un’alternativa che si può scegliere in fase d’acquisto.

“Da un modello al successivo – spiega Piaggio – le modifiche sono minime, a volte più importanti ma sempre nel rispetto di un’idea originaria che ha sempre posto lo stile, l’eleganza e il piacere di guida al centro del progetto”.

Anche la generazione 2024 cambia solo in alcuni dettagli. Il blocco manubrio è stato ridisegnato e anche le manopole sono state riviste per avere un controllo più immediato e naturale. Primavera e Sprint S hanno anche un novo controscudo e nuovi i cerchi ruota, con un design a rispettivamente a 5 razze e 6 razze.

Largo all’elettrico

Come abbiamo detto, Piaggio approfitta “dell’arrivo delle nuove versioni di Vespa Primavera e Vespa Sprint S per un razionale ridisegno della gamma Vespa, con Vespa Primavera e Vespa Sprint S che sono ora offerte sia con motorizzazioni termiche, sia con propulsore elettrico”.

Rimangono le due omologazioni L1e (con velocità limitata a 45 km/h) e L3e disponibile nell’allestimento Primavera Tech. La tecnologia rimane sostanzialmente quella di Vespa Elettrica, con però una grossa novità. Le versioni moped avranno la batteria removibile. Basterà scollegare il cavo che la connette al veicolo e sollevarla grazie alla maniglia di cui è dotata. Quanto l’operazione sarà comoda dipenderà tanto dal peso della batteria.

