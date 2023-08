Tromox MC10, fun bike elettrizzante!

Ha debuttato ad EICMA 2022 e ora la Tromox MC10 è pronta a conquistare il mercato grazie ad alcune peculiarità davvero interessanti.

Partiamo per una volta dal design. Tromox con questa MC10 ha davvero fatto un passo avanti. Le dimensioni rimangono quelle di un 125 anemico, ma le forme sono interessanti e le linee curate. Bello il telaio in alluminio e l’abbondanza di spigoli a 90° potrebbe persino ricordare un po’ le Cake. Meno convincente il gruppo ottico anteriore.

È però nella sostanza, nei numeri, che questa Tromox MC10 si distingue. Possiamo dire che il suo numero magico sia il 90: come 90 km/h di velocità massima e 90 kg di peso. Un rapporto davvero interessante per chi vuole divertirsi in un fuoristrada non troppo impegnativo.

La MC10 è dotata di un motore centrale da 10 kW che eroga una coppia di 280 Nm. È alimentato da una batteria da 72 volt e 30 Ah (2,16 kWh). Tromox dichiara un’autonomia di 60 km che raddoppia se si utilizza anche la seconda batteria, pagando il prezzo di 10 kg in più sulla bilancia. I tempi di ricarica sono di 3 o 6 ore con la corrente domestica.

Per frenare la Tromox MC10 si affida a un freno a disco singolo sia all’anteriore che al posteriore con sistema CBS. Disponibile anche l’ABS, ma come optional. Le ruote montano pneumatici 80/100-19 all’anteriore e 90/90-18 al posteriore.

La Tromox MC10 è venduta in Cina a un prezzo di circa 9.000 euro e ancora non si sa quando arriverà in Europa.