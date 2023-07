Lacama 2.0, unica per tanti motivi!

Abbiamo avuto l’occasione di assistere a una mattinata di test della Lacama 2.0. Siamo andati a Imola sul circuito Enzo e Dino Ferrari dove la moto di Italian Volt era impegnata in una serie di prove di aderenza.

Tazzari (proprietaria di Italian Volt) sta infatti mettendo a punto la piattaforma inerziale che sta sviluppando in house. Una sfida piuttosto impegnativa che va a coronare un progetto nato davvero bene. Noi l’abbiamo osservata fin nei minimi dettagli e abbiamo anche fatto un piccolo giro.

Come è fatta la Lacama?

Lacama è una moto elettrica di fascia altissima che punta alle massime performance e che vuole soddisfare anche i motociclisti più esigenti. Il progetto nasce intorno a un telaio unico, nel senso vero e proprio del termine: è in una fusione unica di alluminio e lo stesso vale per il forcellone. La forcella invece è una Ohlins da 43 mm regolabile a steli rovesciati. Le ruote sono da 17 pollici e montano un impianto frenante Brembo.

Il cuore della Lacama è un motore sincrono a magneti permanenti in grado di sviluppare 150 cv e una coppia di 230 Nm. La velocità massima è di 200 km/h. Per gestire tanta potenza la Lacama è dotata di ABS Cornering, Traction Control, Anti Wheeling e piattaforma inerziale a sei assi.

La batteria è in grado di garantire (secondo il costruttore) 200 km di autonomia. Questo grazie a un’eccezionale efficienza che deriva dal fatto che le celle sono immerse in un liquido che permette di mantenere sempre la batteria alla temperatura di massima efficienza. Questo secondo Volt aumenta le prestazioni addirittura del 25%. La fusione di alluminio che racchiude il tutto protegge le celle dagli urti e permette poi di velocizzare lo scambio termico. La ricarica può avvenire in corrente alternata (3kW) oppure in corrente continua a 19 kW.

Come va?

Noi abbiamo avuto la possibilità di provarla per appena qualche minuto, ma l’impressione è limpida e confermata anche da Gianluca Nannelli, ex pilota SBK e a Imola nelle vesti di tester. Si tratta di una moto estremamente equilibrata, semplice e sincera nel comunicare con il pilota. L’accelerazione è davvero impressionante e il bilanciamento è ottimo. Ci è piaciuta anche la posizione di guida, carica sulle braccia ma comunque non troppo estrema. Un buon bilanciamento tra comfort e controllo. Se proprio proprio vogliamo trovare un difettino, non mi è piaciuta la sella: un po’ troppo dura è squadrata.

Una moto unica

Una curiosità. Sapete da dove arriva il nome Lacama? È la crasi delle due parole La Camaleontica. Nome azzeccassimo visto che le possibilità di configurazione di questa moto sono migliaia. Ogni proprietario può scegliere il colore del telaio tra 22 cromie, della sella, del forcellone, delle plastiche e cambiare letteralmente la parte frontale della Lacama. Le permutazioni sono centinaia di migliaia e ogni esemplare avrà un numero di serie unico. Italian Volt punta proprio sull’unicità come ulteriore valore della Lacama.

Vedremo la Lacama nella versione definitiva ad EICMA, per ora tutto quello che so ve l’ho raccontato, ovviamente il prezzo rimane un mistero, ma probabilmente supererà i 30.000 euro.

