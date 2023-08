E-bus solare in acqua con Garda Solar

E-bus tutto italiano e naviga anche con il sole. E’ il primo catamarano trasporto passeggeri del marchio Garda Solar varato nei giorni scorsi in Calabria. Altre unità per il turismo sono in servizio a Milano e Firenze dove da maggio non sono state ricaricate una volta. Navigano solo con l’energia solare trasformata dai pannelli.

Dai primi pedalò a 100 barche elettriche l’anno

Con Alberto Pozzo, titolare di Garda Solar, abbiamo discusso in passato sul livello di industrializzazione della nautica elettrica in Italia, in Svezia e Danimarca ma anche in Austria esistono stabilimenti dedicati, e ora sulla base delle ultime novità possiamo concordare che l’imprenditore sta dando una scossa al settore.

Parlano i numeri: 100 barche prodotte ogni anno. E sempre più grandi: si è partiti con i GoGo passando per i pedalò e i motoscafi e ora via agli E-bus completamente costruiti in casa Garda Solar.

Iniziamo dalla fine con il giovane imprenditore che ci racconta del nuovo battello solare. “Un prodotto completamente made in Italy. Realizziamo i motori, a partire dai magneti, e lo scafo. In questo caso tutto in alluminio saldato con un design innovativo“.

Un bel salto in avanti. “Abbiamo completato la gamma in alto ovvero come dimensioni e come portata passeggeri“. Le caratteristiche dell’E-bus? “Un catamarano certificato sia per il diporto che come barca da lavoro e per il trasporto passeggeri. Se per acque interne o marine cambia il tipo di certificazione, poi viene allestito secondo la destinazione d’uso e le esigenze del cliente. Rispetto ai classici pontoni in alluminio dove è presente un unico vano noi ne abbiamo previsto sei. Ognuno con la sua pompa di sentina. Una realizzazione più sicura, soprattutto in caso di allegamento“.

Il layout di coperta è completamente personalizzabile con poltrone o panche ma si può anche ricavare lo spazio necessario per il trasporto bici. Le dimensioni? 9,9 metri di lunghezza, 3 di larghezza e 0,6 di pescaggio. E lo scafo è 100% riciclabile.

Motori elettrici da 10 a 20 kW. Quanto costa? Da 170 mila euro

Pozzo spiega a Vaielettrico il sistema di propulsione: “I motori da lavoro hanno una potenza da 10/15/20 kW a 48 V che rispecchia la nostra filosofia elettrica perchè non si deve planare o quindi avere grandi potenze ad alte tensioni. Sono barche a basso costo e con l’autonomia necessaria al carico di lavoro, in questa direzione non ha senso superare la potenza dei 20 kW nelle acque interne e poi scegliamo una tensione sicura“.

Altro elemento caratterizzante è l’ampia manovrabilità: “Abbiamo confrontato la spinta del 10 kW elettrico con un fuoribordo da 50 Cv diesel. Grazie a eliche ottimizzate e la curva di coppia del motore elettrico possiamo avere spinte molto importanti da fermi. A Milano la barca trasporto passeggeri da 14 metri naviga senza problemi in un canale da 15 metri e mezzo“.

Altri dettagli sulla navigazione: “A pieno carico con tutti i passeggeri e tetto solare attivo ha una velocità di crociera di 5 km/h e con un consumo di 500 watt da batterie e 1500 W da fotovoltaico (2000 W di picco installati sul tetto grazie a moduli flessibili in monocristallino e regolatore di carica con MPPT)“. Quanto costa? Si parte da 170mila euro (link scheda tecnica)

Un esempio concreto è quello sperimentato in Calabria, sul lago Ampollino (bacino artificiale sulla Sila): “A 4km/h otteniamo fino a 30/40 ore di autonomia grazie anche ai pannelli, moduli flessibili con efficienza al 23%. Un bilancio energetico sostenibile”.

Quello sposato da National Park Hotel, a Trepidò Cotronei nell’altopiano silano in provincia di Crotone, che già offre il servizio di navigazione con piccole barche elettriche.

A Firenze mai ricaricato, solo energia solare

La motorizzazione Garda Solar è installata anche sul battello solare della società Arnoboat, un full Electric da 60 posti da 13,50 x 4 metri con due motori da 10 kW e 20 pannelli da 180 W e 16 batterie da 180 Ah. A 2,5 nodi consuma 500w per motore e qui Pozzo sottolinea: “Offre escursioni sull’Arno, in centro, e da maggio non ha ricaricato“. Solo energia dai pannelli.

Più sostenibile di così. “Senza dimenticare che i nostri E-bus sono silenziosi, si ha meno inquinamento acustico. Il motore è posto direttamente sul piede, si evitano le trasmissioni quindi si ha maggiore efficienza e più raffreddamento“.

Sono previsti anche i motori di emergenza? “Sia con un sistema elettrico separato oppure termico. Per il diporto è possibile benzina/diesel mentre per il trasporto passeggeri il diesel stage V. La potenza di quello a benzina 25 CV e 50 per il diesel“.

Le batterie? Al piombo. Prospettiva industriale

Sulle batterie si può fare riferimento al litio, più leggero e performante ma più costoso e con una certificazione più complessa, ma “consigliamo il piombo per maggiore sicurezza e per il costo minore“.

La destinazione di E-bus? “La linea nasce ed è destinata per quella fascia di clientela che ha delle attività nel turismo oppure per il Comune che offre un servizio turistico o alla comunità. Può essere utilizzato anche per eventi“.

Insomma si può navigare nei grandi fiumi italiani dove vi è una forte richiesta di turismo esperienziale e a basso impatto ambientale.

L’obiettivo di Garda Solar è di aumentare il livello di industrializzazione del marchio: “Realizziamo un prodotto standardizzato che si può industrializzare, pur offrendo anche la customizzazione del prodotto finale“.

Si pensa e si lavora in grande: “Nel nostro piccolo produciamo 100 barche all’anno tra pedalò, unità in vetroresina e ora gli E-bus. Un servizio chiavi in mano. Nel lago di Molveno dove abbiamo iniziato ci sono 40 barche elettriche, si è fatto anche il retrofit da barche termiche – spiega l’imprenditore -. In Calabria si è partiti con quattro piccole barche e ora questa grande e poi si punta ad altre otto piccole elettriche“.

Gli ultimi investimenti sono sul trasporto passeggeri, ma ad ottobre verrà presentato anche il kit per la pedalata assistita sui pedalò, senza dimenticare i fuoribordo da 30 kW 48 V. “A livello commerciale sono in programma tre E-bus il numero gestibile in questa fase, ma l’obiettivo è aumentare la produzione di barche passeggeri“. Sempre più richieste da turisti che amano la navigazione lenta, silenziosa e rispettosa dell’ambiente.

Nel catalogo di Garda Solar anche la serie Micro Watt ed Eco Watt che vengono diffuse anche attraverso le basi nautiche di Eboats & Go e quelle di lusso della linea Dogado, made in Venezia.

