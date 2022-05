Il pedalò elettrico Gogo smart a Sottocosta (Pescara 21/22 maggio)

Ancora poco elettrico, ma anche nei numerosi appuntamenti dedicati alla nautica lungo la penisola e le isole si vedono barche a natanti a emissioni zero. E’ il caso della fiera Sottocosta che si tiene a Pescara oggi e domani (21/22 maggio).

Nutrito il programma degli eventi dedicati alla sostenibilità e all’economia blu nella manifestazione della Camera di Commercio Chieti Pescara e del Marina di Pescara, in collaborazione con Assonautica Pescara. In particolare si registra una forte attenzione alla pesca sostenibile con diverse iniziative come il miglio zero che riprende la filosofia del chilometro zero a terra.

Il pedalò elettrico Gogo Smart con girante e senza pedali

Per chi vuole scoprire i benefici della propulsione elettrica a Pescara è possibile toccare con mano la navigazione silenziosa, senza puzza e senza sversamenti di idrocarburi in acqua. Tra gli espositori l’azienda Gardasolar di Rovereto che dal 2009 produce natanti a batteria.

Sono partiti oltre dieci anni fa con i Gogo per poi sviluppare nuovi modelli fino al pedalò elettrico Gogo Smart senza pedali e con girante come viene annunciato dall’azienda (espongono allo stand 19).

Autonomia dichiarata di otto ore

Si tratta di un prodotto che guarda alla sostenibilità. Vediamo alcune caratteristiche: “Lo scafo è 100% riciclabile. La presenza di una girante a pale e l’assenza di pedali ed elica, garantisce grande affidabilità anche nei fondali più bassi e in mare. Puntiamo anche sulla facilità d’uso. Gogo Smart si guida con un joystick per rendere semplice e piacevole la navigazione“.

Nel dettaglio il Gogo Smart ospita 5 passeggeri, ha una velocità da 5 km/h, pesa 240 chili, motore da 250 Watt per un’autonomia dichiarata di otto ore. Quanto costa? Sono 8.980 euro senza Iva, trasporto e imballaggio.

Gardasolar grazie alla partnership con Econavighiamo e presente in numerosi siti italiani – laghi, fiumi ma anche nella costa – con basi di noleggio che permettono lo sviluppo del turismo elettrico. Con Gardenergy si ha anche la produzione dei motori fuoribordo elettrici.

