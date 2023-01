Il riavvio del portale Ecobonus del ministero delle imprese e made in Italy (ex Mise) slitta dal 2 al 10 gennaio. Ma la vera novità, in negativo, è nell’importo del bonus auto che sarà per tutti di 5.000 euro, con la decadenza del contributo fino a 7.500 euro per chi ha un Isee sotto i 30 mila euro.

A disposizione 630 milioni, 5000 euro con rottamazione per l’auto elettrica

Le condizioni rispetto all’anno scorso (leggi qui) sono uguali. Eccetto il venir meno del “superbonus” da 7.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30 mila euro. L’importo massimo per chi acquista un’auto elettrica (tetto di spesa da 35mila euro più Iva) ma ne rottama una inquinante (fino a Euro 4 compresa e con almeno 12 mesi di proprietà) è di 5.000 euro.

Insomma rispetto a novembre e dicembre per chi ha l’ISEE inferiore a 30mila euro il contributo scende a 5.000 euro. Come hanno confermato a Vaielettrico dal ministero: “Il DPCM 4 agosto 2022 ha previsto la misura ISEE solo per il 2022, nell’ambito del tavolo per automotive sarà presto fatto il punto con gli stakeholders sul sistema degli incentivi in vista di possibili modifiche“. Non tutte le porte sono chiuse al bonus legato alla dichiarazione ISEE.

Oltre le auto si finanziano i veicoli commerciali (N1 e N2) e motocicli e ciclomotori (categoria tra L1e e L7e). Altra novità è la riduzione dei giorni che devono trascorrere dalla firma del contratto alla consegna del veicolo per non perdere il contributo prenotato: dai 270 del 2022 si torna ai 180 giorni. E’ un’altro piccolo granello di sabbia nel meccanismo degli incentivi, visto il protrarsi dei tempi d’attesa.

Le risorse a disposizione

190 milioni per auto elettriche, contributo da 5.000 (con rottamazione) e 3.000 euro;

235 milioni per auto ibride, contributo da 4.000 (con rottamazione) e 2.000 euro; 150 milioni per auto a basse emissioni, contributo da 2.000 euro con obbligo di rottamazione

15 milioni per i veicoli commerciali elettrici (N1 e N2)

40 milioni per motocicli e ciclomotori (categoria tra L1e e L7e) così divisi: 35 milioni per i veicoli elettrici, contributo da 3.000 (fino al 30% del prezzo di vendita) e 4.000 euro (40% del prezzo) con rottamazione. 5 milioni per i veicoli non elettrici

Il 5% degli importi destinati alle auto elettriche e ibride sono riservati agli acquisti di persone giuridiche per il car sharing commerciale o noleggio.

Ci sono 20 milioni in meno, dirottati verso il bonus wall box

Un bonus tanto atteso e sempre ritardato quello per le colonnine da installare in casa e condomini, come quelli per retrofit e nautica, e spesso si è letta la bufala della sua attivazione (leggi qui). A cui sono stati destinati 20 milioni delle risorse (in totale 650 milioni) stanziate dal governo Draghi. Ancora non si conosce il funzionamento.

Per i fortunati che abitano a Genova e La Spezia ci sono a disposizione i generosi contributi locali recentemente approvati e si aspettano quelli deliberati ma non operativi di Roma e di altre città, regioni e province.

