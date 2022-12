Bonus retrofit e nautica, il ministro Pichetto: pronti nel 2023

Scomparsi dai radar ma non dimenticati: entro il 2023 saranno attivi. Stiamo parlando del bonus retrofit (3.500 euro) per convertire l’auto in elettrico e quello nautica con 3.000 euro per comprare il fuoribordo elettrico. Parola del ministro all’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che risponde all’ex senatore Daniele Pesco: il papà di questi due incentivi.

Pichetto Fratin: “La piattaforma retrofit è quasi pronta, bonus da inizio 2023”

Ecco la risposta scritta del ministro che ripercorre la storia del bonus (art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 2020) che prevede “una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro per il 2021 e di 2 milioni di euro per il 2022” per il retrofit su veicoli destinati al trasporto di persone e merci (categorie M1, M2 e N1).

Il ministro ricorda il decreto MIT-MISE del 19 luglio 2022 e sottolinea: “La competenza è ascrivibile al MIT che, sentito per le vie brevi, ha fatto presente che al fine di rendere operativa la misura è stata stipulata una convenzione con Consap“.

Per fare cosa? “Realizzare una piattaforma informatica destinata a ricevere le domande dei richiedenti il bonus” e qui arriva la buona notizia: “La piattaforma è in fase di avanzata ultimazione: sono in corso controlli di natura contabile, terminati i quali la piattaforma sarà operativa. Anche se non è stata indicata una deadline precisa, l’auspicio è quello di chiudere detti controlli entro la fine dell’anno e far partire la misura del bonus elettrico agli inizi del 2023″.

Bene e la piattaforma ma si sta lavorando anche “sul termine entro il quale il richiedente il bonus dovrà effettuare il lavoro di sostituzione del motore termico con quello elettrico, fissato alla data del 31 dicembre 2022 il MIT ha riferito che è in corso di valutazione la percorribilità di una possibile proroga di detto termine“. In caso contrario sarebbero ben poche le domande.

Incentivo nautico: “Pronta bozza del decreto, mancano dei passaggi”

Passiamo alla nautica e al bonus approvato ad agosto (art. 3-bis del D.L. n. 68/2022) con una dotazione di 1,5 milioni per il 2022 e 2023 per sostituire motori termici con elettrici sulle imbarcazioni.

Ecco cosa fa sapere il ministro: “Per l’attuazione della misura è previsto un decreto MISE (ora MIMIT), di concerto con il MITE, il MIT e il MEF. Da quanto appreso dalle competenti strutture del MASE, il MIMIT ha predisposto una prima bozza di provvedimento che, in questi giorni, è oggetto di valutazione da parte delle varie amministrazioni coinvolte”.

Non ci sono certezze, ma speriamo si arriva a una prima definizione anche per sbloccare il mercato oggi fermo in attesa degli incentivi.

