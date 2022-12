Bonus wallbox fra bufale e false partenze

Roberto ci dice che i siti web rilanciano la notizia del via libera al bonus dell’80% sull’installazione di wallbox. Ma sono solo bufale. In realtà non c’è nulla di nuovo e il regolamento che lo rende operativo non si è ancora visto. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Il web dà il via libera, il ministero no

“Buongiorno, da alcune ore il web si è riempito di articoli che sono poi un copia e incolla della notizia che il governo ha sbloccato la procedura per ottenere il bonus 80%.

In particolare tutti i siti che ho passato in rassegna, alcuni anche non proprio “ammiocuggino.it” si soffermano sul dettaglio di come fare a ottenere il passaggio gratuito a 6kw notturni, ma nessuno dice realmente come richiedere e accedere all’incentivo.

Vaielettrico è la “testata” secondo il mio parere più attendibile sul mondo della mobilità elettrica, e priva di influenze legate a sponsorizzazioni e strategie commerciali.

Se davvero l’accesso al bonus è operativo, sapete fornire informazioni utili a noi elettronauti?

Grazie in anticipo per la risposta esauriente che sicuramente seguirà.„Roberto Grillo

Quel decreto direttoriale che non si è mai visto

Risposta- In “Amici Mai” Antonello Venditti cantava “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. A volte le notizie fanno lo stesso. Soprattutto sul Web, dove le bufale si sprecano. Nessuno sa perchè e cosa abbia scatenato i colleghi fra ieri e oggi, ma è vero che è tutto un fiorire di articoli sul famoso e famigerato bonus colonnine. Qualcuno ne approfitta per scrivere che “il governo Meloni stanzia 40 milioni di euro”, mentre lo stanziamento è di agosto, con DPCM del governo Draghi. Altri confondono il bonus con la sperimentazione Arera per l’innalzamento gratuito delle potenza a 6 kW nelle ore notturne e nei festivi, che risale alla primavera. Insomma, una confusione senza precedenti.

Come giustamente fa notare Roberto, tuttavia, non esiste notizia. Nel senso che il DPCM di agosto che istituiva il bonus è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale all’inizio di ottobre. Ma mancando ancora il decreto direttoriale del MISE (nel frattempo diventato MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) non ci sono i regolamenti attuativi e quindi è impossibile accedervi. L’abbiamo scritto molte volte e lo ripetiamo.

Il 31 dicembre scade il bonus: che ne sarà?

Il bonus scade il 31 dicembre: quando mancano solo due settimane non si vede come possa essere utilizzato. Verrà rinnovato per il 2023? Sarà retroattivo? Le voci sono tante, ma la presa in giro resta.

