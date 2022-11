Al via il maxi bonus da 7.500 euro: ecco i prezzi

Al via il maxi bonus da 7.500 euro per chi acquista un’auto elettrica rottamando un vecchio veicolo. L’ISEE dev’essere però inferiore a 30 mila euro.

Al via il maxi bonus, ma se hai l’ISEE entro € 30.000

Finalmente diventa operativa dalle 10 del 2 novembre, a quasi tre mesi dalla prima approvazione, la norma che prevede il super-sconto. L’idea del governo uscente, in particolare del ministro Giancarlo Giorgetti, era di agevolare anche i redditi più bassi nell’acquisto di veicoli poco o per nulla inquinanti. Ma le lunghe settimane d’attesa, prima che il provvedimento diventasse operativo, hanno finito per ingessare il mercato, con tanti potenziali acquirenti in stand by. In pratica l’incentivo concesso a tutti viene maggiorato del 50% per chi ha un ISEE fino a 30 mila euro. Con il risultato che chi acquista una Dacia Spring (l’elettrica meno cara) rottamando una vecchia auto la paga 13.500 euro, invece di 21 mila. Se l’acquisto avviene senza rottamazione, lo sconto statale è comunque considerevole: 4.500 euro. E il prezzo scende quindi a 16.500.

Quanti paghi per Spring, 500e, Smart e Twingo

Se invece guardiamo la Fiat 500e, l’elettrica più venduta in Italia, con il nuovo bonus (e con rottamazione) il prezzo della versione con batteria da 23 kW scende a 19.800 euro. Mentre la versione con la batteria da 42 kWh viene a costare esattamente 25 mila euro, sempre considerando la rottamazione. La Smart ForTwo scende invece a 17.700 euro, men tre la Renault Twingo Z.E. viene venduta a 15.450 euro. Come sempre l’acquirente non deve fare nulla di particolare: pensa il concessionario che vende l’auto ad espletare la procedura sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre sullo stesso portale c’è una sezione con le risposte a tutti i dubbi più ricorrenti sugli incentivi. Con indirizzo mail e numero verde per mettersi in contatto e chiedere ulteriori chiarimenti.