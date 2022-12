Incentivi a Genova e La Spezia: online i bandi (9000 euro per EV)

Via agli incentivi. Sono online i bandi dei Comuni di Genova e di La Spezia che concedono fino a 9.000 euro più gli incentivi statali (per arrivare fino a 16.500 euro di contributo con Isee sotto i 30mila euro) per comprare l’auto elettrica oppure moto, scooter e bici con la batteria.

A La Spezia la domanda si può presentare oggi alle 10 (19 dicembre) mentre a Genova il via parte il 22 dicembre. I bandi però sono già pubblicati e permettono di iniziare la predisposizione della pratica visto che conta l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

La Spezia mette a disposizione 4 milioni e chiude il traffico ad Euro 3 e 4

L’amministrazione comunale – sono fondi ministeriali e regionali – mette sul piatto 3,7 milioni divisi tra 2022 e 2023. I contributi, necessaria la rottamazione di un’auto inquinante, sono destinati oltre ai cittadini, alle micro-piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi con partita Iva, agli enti del terzo settore, a taxi e servizio Ncc.

Ci sono i contributi ma entra a breve in vigore pure la chiusura al traffico delle auto più inquinanti. Nel dettaglio dal 1 gennaio 2023 stop ai 4166 veicoli Euro 3 mentre gli 11.418 veicoli Euro 4 si fermeranno nel 2024.

Oltre le auto sono finanziate le biciclette elettriche (800 euro), ciclomotori e motoveicoli elettrico/ibrido (1200 euro). Generosi gli incentivi per le auto elettriche e a idrogeno (ma dove riforniscono?) che toccano i 9.000 euro a cui si possono aggiungere i 75000 di contributo statale. Alti anche gli incentivi per le ibride (6.000 euro) e per alcune tipologie che nei prossimi anni saranno poi bandite dalle strade: metano/gpl (5000 euro) e 4000 (benzina Euro 6 D). Importi simili per le imprese.

Parcheggio gratis per le elettriche

A La Spezia non ci si limita al bando e alle restrizioni alla circolazione. Le auto elettrice sono esonerate dal pagamento del parcheggio, le stazioni di ricarica pubbliche sono passate da 2 a 23 negli ultimi anni, è stato avviato il sistema di sharing con 300 monopattini noleggiabili, sono aumentate da 8 a 32 le piste ciclabili.

A La Spezia incide anche l’inquinamento delle navi e su questo fronte si è siglato un accordo per l’uso di carburanti più raffinati in avvicinamento al porto, l’installazione di una stazione di monitoraggio dedicata ai fumi delle navi. Secondo i dati comunali il 30% dell’inquinamento atmosferico è dovuto alle auto e il 7/9% alle navi. Queste informazioni sono state messe a disposizione dall’assessore alla mobilità urbana Kristopher Casati: “Per aver accesso ai contributi si farà riferimento al sito ufficiale del Comune dove è presente un banner d’ingresso e un sistema di inserimento pensato in modo semplice dagli addetti di Liguria Digitale“.

A Genova le domande dal 22 dicembre

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi è pronto anche il bando del Comune di Genova (nell’articolo tutte le informazioni) con gli incentivi, sempre generosi visto che si arriva fino a 9.000 euro l’auto elettrica e se si ha un Isee sotto i 30.000 euro si possono sommare i 7.500 euro dei contributi statali.

A Genova ci sono a disposizione oltre 18 milioni di euro destinati a cittadini , micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva ed enti del terzo settore.

Il bando, su tre annualità (3.100.000 nel 2022, 6.137.500 per il 2023 e 8.925.000 per il 2024) è a procedura a sportello fino a esaurimento fondi. Se interessati conviene preparare la domanda da presentare dal 22 dicembre, questa la pagina dedicata.

In questi giorni è stato inaugurato anche il servizio di scaring degli scooter zig zag che per il lancio prevedono i primi 40 minuti gratuiti.

