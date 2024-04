Batterie al sale e riciclo in PresaDiretta

Batterie al sale, riciclo e futuro dell’idrogeno, Nella puntata di lunedì 8 aprile, dalle 21:20 su Rai3, intitolata “A tutto idrogeno” PresaDiretta mette a fuoco il ruolo dell’idrogeno verde nella transizione. Ci sarà inoltre un importante aggiornamento sulla ricerca e l’industria delle batterie in Europa.

Le batterie delle auto elettriche, infatti, sono sempre più performanti. PresaDiretta racconterà in esclusiva una vera e propria svolta: si stanno già costruendo batterie senza un grammo di litio. Per questo PresaDiretta è andata in Svezia, a Uppsala, dove l’azienda Altris sta lavorando su scala industriale sulle batterie al sodio, materiale che si ricava dal sale.

Le batterie a sale di Altris presto arriveranno sulle auto

«Possiamo usare gli stessi macchinari di quelle al litio, ma queste batterie sono più semplici da realizzare, più facili da riciclare. I materiali sono più sostenibili e vengono tutti dall’Europa, non bisogna più importare niente» ha dichiarato all’inviato Alessandro Macina il co-fondatore e CTO di Altris, Ronnie Mogensen.

Le batterie al sodio stanno già rivoluzionando il mondo delle applicazioni stazionarie. Vengono utilizzate come batterie di accumulo per l’energia prodotta dalle rinnovabili. I produttori come Altris sono pronti al grande salto industriale e cioè portare le batterie al sodio anche nei trasporti, nelle auto elettriche.

«Parliamo di pochi anni al massimo, non stiamo parlando di un decennio. Abbiamo clienti automotive che ce le chiedono già ora. Questa cella è davvero molto vicina al mercato. Stiamo recuperando terreno sul litio settimana dopo settimana” ha dichiarato ancora Mogensen a PresaDiretta.

Northvolt, viaggio nella prima fabbrica europea del riciclo di batterie

Su queste batterie agli ioni di sodio sta investendo anche il più grande produttore europeo di batterie. Si tratta di Northvolt, che ha sede sempre in Svezia. PresaDiretta è entrata in esclusiva nei loro laboratori di ricerca e sviluppo perché stanno anche aprendo la prima gigafactory europea del riciclo delle attuali batterie al litio.

La nuova fabbrica sarà capace di riciclare 125 mila tonnellate di materiali per batterie all’anno. Dopo aver aperto un primo impianto pilota in Norvegia, destinato al riciclo del più grande mercato di auto elettriche, nei laboratori di Vasteras che abbiamo potuto visitare Northvolt ha messo a punto un nuovo processo automatizzato in cui si fa tutto, dal disassemblaggio fino alla black mass e il recupero dei singoli materiali, dal nichel al cobalto.

Nei laboratori di Vasteras nel 2021 Northvolt ha prodotto le prime celle 100% riciclate.

«Tutti i metalli come nichel, cobalto, manganese e litio possono essere completamente recuperati. È questa la chiave della sostenibilità per i veicoli elettrici. Perché o apriamo nuove miniere in Europa, oppure investiamo nel riciclo. Ma credo che questo investimento valga molto di più, a lungo termine, sia in termini di sostenibilità che economici» ha dichiarato la responsabile sostenibilità di Northvolt, Emma Nehrenheim.

LEGGI ANCHE Una filiera europea dalle materie prime alle batterie si può fare: ecco come

L’Europa ha messo obblighi di riciclo su ogni materiale e questo farà nascere una grande industria europea del riciclo. Sono previste 41 gigafactory al 2030 con investimenti per 2,6 miliardi ma i ricavi saranno almeno il doppio, ha calcolato il Politecnico di Milano. Si parlerà di tutto questo lunedì sera, a PresaDiretta. Una puntata da non perdere.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –