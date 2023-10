Presa Diretta sull’auto elettrica, da guardare

Presa Diretta sull’auto elettrica: il programma di inchiesta di Rai 3 accende un faro sulla mobilità a batterie. Appuntamento lunedì alle 21,20, anche su RaiPlay.

La redazione guidata da Riccardo Iacona ha indagato non solo sugli aspetti innovativi del motore elettrico. Con interviste (anche a Mauro Tedeschini di Vaielettrico.it) e prove sul campo. Si racconteranno anche le difficoltà dell’industria automobilistica italiana, con un approccio finalmente giornalistico, lontano dalle trasmissioni che affrontano il tema per partito preso. Come spesso, purtroppo, capita di vedere. Quali sono gli ostacoli che rallentano l’automotive elettrico nel nostro Paese? Inoltre, che cosa farà Stellantis? E quante auto elettriche produrrà nei grandi stabilimenti ex Fiat sparsi per la penisola? Non a caso la puntata è stata intitolata “La scossa elettrica”, proprio per il terremoto che sta provocando tra gli automobilisti e i produttori.