Comau industrializza le batterie al sodio a stato solido

Comau scommette sulle batterie al sodio a stato solido e si prepara a sviluppare gli impianti per produrle su scala industriale. E’ un bell’esempio di come l’industria italiana ed europea possa colmare il ritardo rispetto a quella cinese, puntando sulle batteria di nuova generazione.

L’azienda torinese del Gruppo Stellantis (qui il sito) specializzata nell’automazione industriale ha siglato infatti un accordo di cooperazione con LiNa, leader nelle tecnologie a basso costo per le batterie al sodio, per progettare un sistema di produzione innovativo e scalabile delle celle per batterie allo stato solido al sodio-metallo-cloruro. Il team congiunto ha definito un modello progettuale che consentirà di automatizzare il processo.

Automatizzerà la produzione delle celle al sodio dell’inglese vLiNa

Il progetto si propone di realizzare un ambiente di lavoro anidro (a secco e senza ossigeno), sostenibile, sicuro ed efficiente, che permetta successivamente di passare alla produzione su larga scala.

Gli ingegneri di Comau e LiNa hanno lavorato insieme per progettare il box di lavorazione e i dispositivi per la movimentazione dei componenti della cella, nonché per identificare e integrare le tecnologie già esistenti e disponibili in commercio, tra cui la camera bianca certificata e il robot antropomorfo Racer-5 ad alta velocità Racer-5 SENSITIVE ENVIRONMENTS di Comau.

I progressi nello sviluppo delle celle per le batterie a base di sodio stanno guidando l’adozione di una fonte di energia sicura e sostenibile che può essere utilizzata ad alte temperature. Invece di sostituire completamente le batterie agli ioni di litio, le batterie allo stato solido al sodio di nuova generazione permetteranno un accumulo di energia ad alte prestazioni che sarà economicamente efficiente e ottimizzabile per introdurre fonti di energia rinnovabile nei principali mercati in fase di crescita per il solare, come l’India.

Giù il termico, l’elettrificazione copre già il 40% del fatturato Comau

L’amministratore delegato di Comau Pietro Gorlier ha dichiarato che da circa un anno e mezzo i numeri di Comau sono tornati a crescere rispetto al periodo pre-covid. Il 40% del business riguarda il settore dell’elettrificazione mentre c`è «forte preoccupazione» per il settore tradizionale dell’endotermico.

Perciò Comau prevede nei prossimi cinque anni un ulteriore incremento del business legato all’elettrificazione e vede possibili opportunità di sviluppo con le nuove Gigafactory.

«Il nostro costante impegno per la transizione energetica si sposa perfettamente con un’azienda come LiNa, la cui visione e competenza ingegneristica promuovono e consentono lo sviluppo di soluzioni di accumulo di energia ad alte prestazioni a base di sodio“, commenta Gian Carlo Tronzano , Responsabile del Global Competence Center e-Mobility.

Con 50 anni di esperienza e una presenza globale, Comau supporta le imprese a sfruttare i vantaggi dell’automazione. Dispone di un’organizzazione internazionale con 5 centri di innovazione, 5 hub digitali, 12 stabilimenti di produzione in 12 paesi e 3.700 dipendenti.

L’inglese LiNa Energy è uno sviluppatore e fornitore di batterie allo stato solido al sodio a basso costo, con particolare attenzione al mercato dell’accumulo di energia rinnovabile. Le sue batterie offrono standard di sicurezza e sostenibilità superiori rispetto alle batterie al litio. Sono più economiche da installare e offrono prestazioni superiori rispetto alle alternative agli ioni di litio.

