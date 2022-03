Batteria navale: edrivelab ed FPT per Sealence

Batterie con buona capacità, sicure e dedicate alle barche. Le ha prodotte eDriveLAB, spin-off dell’Università di Parma, in collaborazione con FPT per Sealence. Sealance è il produttore dei Jet DeepSpeed marini che recentemente ha acquisito l’azienda di Parma (leggi qui).

L’attività di ricerca è stata portata avanti nei mesi scorsi con i ricercati di FPT Industrial (Iveco Group), che ha contribuito alla fase di ingegnerizzazione. I risultati messi in evidenza, oltre la densità energetica, sono sulla sicurezza. Molto importante in mare.

La scheda tecnica

eDriveLAB punta sulla massima sicurezza

“Non c’è da fare allarmismo sulla tecnologia delle batterie al litio _ spiega il Ceo di eDriveLAB Davide Lusignani _. Quelle oggi commercializzate dalle più importanti case sono molto sicure“. C’è da stare attenti per chi non si conosce bene. Sulla ricerca portata avanti in azienda Lusignani sottolinea: “Premesso che i sistemi di sicurezza sono derivati da standard automotive, e su questo il contributo di know-how di FPT Industrial è stato prezioso, volevamo progettare una batteria che rimanesse sicura anche al presentarsi di un evento imponderabile e distruttivo“.

Più nel dettaglio: “Abbiamo concepito un prodotto dove le celle al litio vengono immerse in una soluzione liquida che le avvolge completamente. Non solo questo comporta un raffreddamento ideale delle celle, ma con questo approccio, se una cella dovesse danneggiarsi e prendere fuoco, il fenomeno non riuscirebbe a propagarsi e contagiare le celle adiacenti. È ovvio che la batteria dovrà essere riparata o sostituita, ma abbiamo praticamente azzerato i rischi di incendio che, su alcune applicazioni, quali ad esempio le imbarcazioni, sono eventi impossibili da controllare”.

Batteria navale per yacht e traghetti passeggeri

Sealence sta puntando su motori molto potenti, da centinaia di kW, offerti sul mercato anche per traghetti passeggeri dove deve essere garantita la massima sicurezza. “Tutta l’elettronica di controllo e la sensoristica interna alla batteria, il cosiddetto BMS è interamente sviluppato in eDriveLAB. Un ecosistema di coordinamento e controllo di batterie che, grazie ad algoritmi intelligenti, proprietari di coordinamento di sistemi multi-batteria, è in grado di garantire elevata modularità ma soprattutto ridondanza, caratteristica chiave soprattutto in determinati contesti come quello navale”.

I primi esemplari saranno consegnati alla Sealance nella primavera 2022 e saranno poi disponibili per la fornitura su larga scala a partire da inizio 2023.

