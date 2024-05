Auto elettriche e colonnine, il governo “scippa” gli incentivi

Il governo “scippa” 60 milioni ai fondi 2024 per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche, peraltro ancora da varare, e 20 milioni al bonus colonnine. Ancor peggio l’anno prossimo, con 250 milioni in meno di quelli inizialmente stanziati.

Dovevano servire per incentivare l’acquisto di auto elettriche, ibride e colonnine per la ricarica. In tutto, sono 400 milioni già stanziati dal precedente governo Draghi per “spingere” gli automobilisti a sostituire i modelli più inquinanti con vetture a zero emissioni.

Fitto “scippa” gli incentivi alle auto elettriche per dirottarli al Sud

Invece, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha pensato bene di dirottarli sul decreto Coesione, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e da oggi in vigore. Di fatto, con questo provvedimento il ministro per il Sud, Raffaele Fitto ha rivisto i progetti inseriti nel Pnrr destinati a ridurre il “divario territoriale” di cui soffrono le regioni del Sud Italia.

Lo si potrebbe definire uno “scippo” a fine di bene. Ma in realtà, a ben guardare, fa emergere le priorità del governo Meloni che sacrifica la politica a favore della decarbonizzazione dell’economia.

Proprio nel momento in cui – come hanno rivelato i dati di mercato degli ultimi due mesi – le vendite di auto “green” sono crollate per i ritardi del nuovo decreto incentivi annunciato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso all’inizio di febbraio.

Ma non è detto che siamo di fronte a un tema di risorse scarse da suddividere tra i vari provvedimenti del governo. Vediamo nel dettaglio da dove nasce questo sospetto e che cosa è accaduto esattamente partendo dai numeri.

L’articolo 37 del decreto Coesione prevede che il provvedimento venga finanziato per il 2024 (anche) con 130 milioni non utilizzati dal precedente piano varato dal governo Draghi per i veicoli delle categoria M1, N1 e N2 (auto passeggeri e furgoni) e da altri 20 milioni destinati a incrementare il numero di colonnine per la ricarica elettrica domestica.

Lo stesso avverrà per il 2025, quando i progetti per il Sud Italia godranno di 250 milioni aggiuntivi che in origine erano sempre destinati alle auto “green”.

Per il 2024 la cifra a disposizione era originariamente di 793 milioni, così suddivisi:

– Alle auto elettriche (con emissioni comprese tra 0-20 g/km di Co2, categoria M1) 240 milioni di euro;

– Per le auto ibride plug-in (con emissioni comprese tra 21-60 g/km di Co2, categoria M1) 150 milioni di euro;

– Alle auto mild hybrid, full hybrid e termiche (con emissioni comprese tra 61-135 g/km di Co2, categoria M1) 403 milioni di euro.

Governo a due facce: a Bruxelles guarda al futuro, a Roma al passato

Fin qui i freddi numeri. Poi c’è l’aspetto politico. La scelta arriva a pochi giorni dalla polemica sollevata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini nei confronti degli incentivi all’auto elettrica.

Secondo Salvini, si tratta di fondi che finiscono per favorire le case automobilistiche cinesi, leader di mercato nel settore. Non è la prima volta che il segretario della Lega si intesta campagne contro la transizione dell’auto. E non sempre usando come giustificazione “l’invasione” di modelli cinesi. Di solito se la prende direttamente con le scelte di Bruxelles sulla decarbonizzazione dell’economia.

Ragion per cui, non deve sorprendere la decisione del governo di dirottare una parte dei fondi destinati al ricambio in chiave green del parco auto, destinandoli altrove. Come ha segnalato a più riprese Vaielettrico, il governo Meloni nei contesti internazionali dice di volere la transizione energetica e sposa gli obiettivi nella lotta al cambiamento climatico (come ha appena fatto al G7 dell’Energia a Torino).

Ma quando si spengono i riflettori, in politica interna decidono di fare tutt’altro. Guardando all’economia del passato e non a quella del futuro verso cui si rivolge tutto il mondo. O forse alle elezioni del prossimo mese.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –