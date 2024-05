Gli incentivi varranno solo per le auto italiane? Romano, un lettore, ha tratto questa indicazione dalle parole del ministro Adolfo Urso. È così? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Gli incentivi varranno solo per il made in Italy? A sentire il ministro Urso parrebbe…

“Vi scrivo per avere delucidazioni riguardo agli incentivi che, a quanto pare, partiranno finalmente da maggio 2024. Seguo la vicenda da questo febbraio ed ho usato tutte queste settimane per “studiare” le auto elettrich. Arrivando, ormai da giorni, ad aver scelto e configurato la mia BEV sulla base del mio futuro utilizzo. Quello che però non mi è chiaro, andando dritti al punto: questi incentivi sono SOLO su auto prodotte in Italia? Spesso il ministro Adolfo Urso, che ha avviato questi incentivi, parla di “Favorire una produzione nazionale”. Quindi questi nuovi incentivi saranno solo per auto Fiat, Alfa ecc.? Diversi giornali fanno elenchi di auto consigliate con marchi non italiani che rientrerebbero negli incentivi. Visto che Urso è il ministro del Made in Italy, due domande me le sto facendo e speravo in voi per qualche chiarimento. Grazie e ottimo lavoro, ho usato spesso anche il vostro sito per informarmi!“. Romano

Solo propaganda, nulla di tutto questo. La Francia invece penalizza i cinesi

Risposta. Spiace dirlo, ma questi sono i risultati che si ottengono quando di fa propaganda invece di fare politica seriamente. Da mesi Urso parla di bonus che favoriscano la produzione nazionale, ma nelle modalità presentate ormai 5 mesi orsono non c’è nulla di tutto questo. Intanto perché non sarebbe possibile penalizzare i prodotti in arrivo degli altri Paesi europei, dato che le normative UE non lo consentirebbero. E poi perché non c’è nulla che vada contro la produzione cinese o, comunque, in arrivo da Paesi extra UE. La Francia invece, senza fare tanto clamore, dal 1° gennaio ha riformulato i bonus escludendo proprio il made in Cina, ritenendo concorrenza sleale quella in arrivo da Pechino. Sarebbero graditi meno proclami e più fatti, dato che i primi hanno come effetto soprattutto quello di confondere le idee alla gente.